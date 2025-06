AUTOS

Kicks ganha equipamentos, fica maior e mais caro; confira os preços

SUV da Nissan agora tem motor turbo, novos auxílios à condução e até teto solar panorâmico

Antônio Meira Jr.

De Mogi das Cruzes, São Paulo* Publicado em 20 de junho de 2025 às 14:10

Produzido no interior do Rio de Janeiro, o novo Kicks começa a ser vendido em julho Crédito: Divulgação

A Nissan vive um ótimo momento no mercado brasileiro, suas vendas cresceram 35% de 2022 para 2023 e foram ampliadas em 21% no ano passado. É a sétima operação da marca no mundo. Grande parte desse sucesso é mérito do Kicks, que foi lançado há nove anos e em 2024 conquistou seu maior volume de emplacamentos nesse período - foram 60.457 unidades.>

A carroceria vitoriosa segue em linha, agora renomeada como Kicks Play e oferecida em três versões, que custam entre R$ 117.990 e R$ 148.090. A segunda geração, que estreia nas concessionárias dia 3 de julho, é completamente diferente, por dentro, por fora e na propulsão. E também é mais cara, são quatro versões: Sense (R$ 164.990), Advance (R$ 175.990), Exclusive (R$ 182.490) e Platinum (R$ 199 mil).>

Enquanto o Kicks Play tem 4,31 metros de comprimento, o Kicks 2026 tem 4,36 m, 5 centímetros a mais. Essa medida maior permitiu um novo arranjo interno, com mais espaço para quem viaja no banco traseiro, incluindo um aumento de 3 cm na distância entre-eixos, agora de 2,65 m. Além disso, a altura aumentou para 1,62 m (mais 1 cm) e a largura para 1,80 (mais 4 cm). O porta-malas ganhou 38 litros, passando de 432 l para 470 l.>

Montado sobre a plataforma CMF-B High Spec, a mesma do Juke - SUV mais sofisticado oferecido na Europa -, o Kicks 2026 tem também um conjunto motriz novo. O Kicks é o primeiro carro de passeio da Nissan no país com motorização turbo. Para isso, a empresa introduziu no SUV o mesmo motor do Kardian, modelo da Renault, marca que tem uma aliança com a montadora japonesa.>

No Kicks, o propulsor entrega, aos 5 mil giros, 125 cv de potência com etanol e 120 cv com gasolina. O torque máximo é de 22,4 kgfm com etanol, obtido aos 2.500 rpm, e 20,4 kgfm com gasolina aos 2 mil rpm. Ele é sempre associado a um câmbio automatizado de dupla embreagem com seis marchas. Para reduzir espaço no console, a versão brasileira do Kicks utiliza teclas para selecionar D, N, R e P no lugar de uma alavanca. Há ainda a possibilidade de trocas manuais por aletas instaladas atrás do volante.>

Na avaliação por trechos urbanos e estradas no interior de São Paulo, o conjunto motriz mostrou bom desempenho. No entanto, modelos como Honda HR-V e Hyundai Creta, por exemplo, contam com rendimentos superiores em suas versões topo de linha: 177 cv no Honda e 193 cv no Hyundai. Na parte comercial, o HR-V Touring custa R$ 204.200 e o Creta Ultimate R$ 198.120.>

Em relação ao consumo, o Inmetro conseguiu boas médias de consumo. Com etanol, o Kicks 2026 fez 8,3 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada. Com gasolina foram, 11,7 km/l em simulação urbana e 14,3 km/l em trechos rodoviários. De acordo com o fabricante, a aceleração de zero a 100 km/h é feita em 12,4 segundos.>

Nissan Kicks 2026 1 de 5

TECNOLOGIAS>

Com seis airbags, o novo Nissan é bem equipado. Todos os modelos possuem partida por botão e central multimídia com tela de 12,3 polegadas com opção de conexão sem fio para CarPlay e Android Auto. Três das quatro versões contam com câmera 360 graus e um bom pacote de auxílios à condução, alguns deles disponíveis em todas as opções, como o alerta de colisão frontal.>

Outros itens são oferecidos apenas na versão Platinum, como o monitoramento inteligente de ponto cego. A topo de linha tem ainda equipamentos inéditos, como o teto solar panorâmico e o sistema de som da Bose com 10 alto-falantes, incluindo os incorporados aos encostos de cabeça dianteiros - antes oferecido apenas para o motorista.>

As rodas são de 17 ou de 19 polegadas e o bagageiro agora tem capacidade para 470 litros Crédito: Divulgação

FICOU CARO?>

Maior e mais equipado, o Kicks ficou mais caro que o anterior. Para ter uma largada mais competitiva, a Nissan aposta em valores promocionais de lançamento para três das quatro versões e taxas promocionais de financiamento. A configuração Sense tem desconto de R$ 5 mil (sai por R$ 159.990), a Advance tem redução de R$ 8 mil, oferecida inicialmente por R$ 167.990, e a Exclusive sai de 182.490 por R$ 177.990. >

Lançar um produto novo com desconto em 75% das versões demonstra insegurança na precificação e pode ser prejudicial no futuro. A própria empresa já precisou reduzir os valores de tabela da Frontier e isso causa problemas na revenda.>

O veículo da Nissan tem a vantagem de ser um produto completamente novo, tem bons equipamentos. No entanto, falta saída traseira de ar, regulagem elétrica do banco do motorista e um sistema carro conectado, presente em vários rivais. >