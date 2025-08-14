Secretário Bruno Monteiro ataca CORREIO, mas quem o chamou de 'alienígena' foi grupo de artistas baianos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Flavia Azevedo
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 18:31
O secretário de Cultura da Bahia (Secult), Bruno Monteiro, atacou o jornal CORREIO, nesta quinta-feira (14), após um artigo escrito pela colunista Flávia Azevedo no qual é reproduzido um manifesto da classe artística do estado com críticas contundentes à política cultural do governo Jerônimo Rodrigues (PT).
O alvo central das críticas é o secretário Bruno Monteiro, que, segundo o documento, seria “um alienígena que caiu de paraquedas no cargo”. Monteiro, que assumiu a pasta em janeiro de 2023, enfrenta resistência desde o início da gestão, acusado de não ter trajetória na área cultural, de carecer de visão estratégica e de adotar um modelo de condução centralizado e pouco transparente.
Em um evento na cidade de Mucugê, na Chapada Diamantina, o titular da Secult afirmou que o CORREIO é um “diário oficial”, "da família dos nossos adversários" e que o jornal propaga "opinião contra o nosso governo e nosso trabalho". Bruno Monteiro afirmou ainda que o jornal o chamou de “alienígena”, o que não é verdade. O CORREIO apenas reproduziu a expressão usada no manifesto dos artistas.
O secretário ainda ironizou e disse que “deve ser coisa de alienígena" espalhar por diversos lugares feiras literárias e escolas. Bruno Monteiro não respondeu a nenhuma das críticas feitas pela classe artística no manifestado. Ele repetiu o clichê de "atacar o mensageiro", em vez de entender a mensagem.
Confira abaixo o manifesto na íntegra:
MANIFESTO DE REPÚDIO À POLÍTICA CULTURAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA
Nós, profissionais da cultura da Bahia — artistas, produtores, técnicos, mestres da cultura popular, gestores, pesquisadores, educadores e agentes dos diversos segmentos que compõem o fazer cultural do nosso Estado — tornamos público nosso mais profundo repúdio à política pública cultural conduzida pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.
É lamentável que um estado como a Bahia — matriz da cultura brasileira, berço de uma das mais vigorosas expressões artísticas da América Latina — não disponha de dotação orçamentária própria e estruturada para seu campo cultural.
A atual gestão tem se apoiado quase exclusivamente em recursos de editais vinculados a leis emergenciais, criadas com o objetivo de mitigar os impactos da pandemia e não para substituir uma política cultural de Estado.
A produção artística não pode estar subordinada à lógica fragmentada e imediatista de interesses partidários na gestão pública. Qual o projeto cultural do Estado da Bahia?
A cultura exige continuidade, investimento constante, planejamento, escuta ativa e compromisso com a diversidade da produção cultural baiana.
A insatisfação com a descontinuidade das ações culturais se manifesta em todos os segmentos do fazer artístico.
Nos últimos dez anos, segundo dados do Observatório de Economia Criativa da Bahia (OBEC), o Estado reduziu sistematicamente seu investimento no setor.
Trata-se de um desmonte progressivo que compromete não apenas a realização de projetos, mas a própria sustentabilidade econômica da cultura baiana.
Reivindicamos uma Secretaria de Cultura que compreenda a complexidade e a amplitude da cultura na Bahia, que conheça de fato a dinâmica de suas linguagens, territórios e tradições.
Precisamos de uma escuta institucionalizada, continuada e comprometida com todos os profissionais da área — sem distinção ou favorecimentos.
A sistemática negação de diálogo, a falta de transparência e a ausência de critérios claros nos processos seletivos revelam o desinteresse da atual gestão em construir uma política pública séria, estável e sustentável para o setor.
Esse contexto de exclusão e apagamento jamais promoverá o desenvolvimento de uma economia criativa sólida ou justa para a Bahia.
Demandamos:
* Uma política pública de Estado para a cultura, com linhas de apoio para os diferentes segmentos culturais;
* A previsão de recursos próprios no orçamento estadual para as diversas linhas;
* Publicação de parâmetros claros, transparentes e democráticos para a inscrição e seleção dos projetos;
* A realização periódica e calendarizada dos processos seletivos;
* Garantia de continuidade para os projetos culturais como princípio fundamental de qualquer política pública.
* A lei Nº 13193 DE 13/11/2014, publicado no DOE - BA em 14 novembro de 2014, na gestão do Governador Wagner e do Secretário de Cultura, Albino Rubin que cria o Plano Estadual de Cultura da Bahia está até hoje à espera de regularização.
A existência de uma lei que sirva de eixo tanto para os fazedores de cultura como para os gestores públicos é fundamental, demandamos sua regularização.
* A escolha de cargos são prerrogativas do governo, contudo se faz necessário que a escolha dos gestores públicos seja fundamentada no conhecimento, experiência, credibilidade na área e representativos de diferentes perspectivas e backgrounds.
* A arte é sempre uma expressão de um tempo. Cabe ao poder público criar as condições para que as expressões culturais se desenvolvam, registrem o momento histórico e criem memória.
O papel da Secretaria de Cultura da Bahia — estado fundador da nação — é o de reunir, estimular e promover as múltiplas manifestações culturais da nossa rica e múltipla identidade nacional.
Nosso papel, como fazedores da cultura, é demandar uma política pública de Estado para a cultura e resistir à lógica excludente, fragmentada e binária que insiste em tratar a cultura como evento, e não como o legitimo direito de expressar a complexa diversidade de perspectivas que constitui a cultura da Bahia.
Seguiremos mobilizados, vigilantes e ativos, exigindo respeito, transparência e compromisso com a cultura baiana.
Salvador, 27 de junho de 2025.
Assinam o documento:
• Adler Fernandes Da Paz
• Afa Neto
• Aicha Pinheiro Marques
• Albenísio Fonseca – Poeta / Compositor / Jornalista
• Albeniso José De Andrade Fonseca
• Almandrade – Artista Visual
• Ana Aragão
• Ana Paula Moura Da Fonseca
• Andressa Rodrigues – Montadora
• André Castro
• Aurélio Dos Santos Filho
• Bernard Attal – Cineasta / Produtor
• Bertrand Duarte – Ator / Produtor Cultural
• Carlei Gomes Daltro
• Célia Maria Baldas Mallett
• Celia Mares
• Chico Mazzoni
• Débora Medeiros
• Deli Abade De Oliveira Neto
• Demian Moreira Reis
• Dominique Silva Faislon
• Ducca Rios
• Eduardo Ayrosa – Produtor / Sound Designer
• Edyala Yglesias – Cineasta
• Eder Long
• Evelin Buchegger
• Fabiola Aquino Coelho
• Fernanda Silva Dos Santos
• Francisca Alice Carelli
• Gabriel Lake
• Gabriel Silva Lake
• Gilberto Almeida Filho
• Gilberto Lopes Reis
• Giltanei Amorim
• Guache Marques – Artista Visual
• Hildebrando Rodrigues
• Iara Normando Tude
• Irema Santos Silva
• Isa Maria Faria Trigo
• Isaac Donato – Cineasta
• Jessica Menezes De Oliveira
• Joel De Almeida – Cineasta
• Joelma Neves Evangelista
• Johny Guimarães Da Silva
• Jonathan Monteiro Bernardo
• João Matos
• João Perene
• João Pinheiro De Matos
• Julio Góes – Ator / Cineasta
• Julia Ferreira
• Kaika Alves
• Luca V V Domingues
• Luiz Alberto Ribeiro Freire
• Luis Parras – Diretor De Arte
• Manoel Messias Oliveira Silva
• Manoel Passos Rocha Pereira
• Marcello Benedictis – Produtor / Técnico De Som
• Marcello Benedictis De Campos Neto
• Maria Dolores Bastos Laborda
• Mirella Matos Sales
• Monica Millet
• Monica Monteiro Almeida
• Nadir Oliveira Galrão Leite
• Nenno Pena
• Nislene Nascimento De Brito
• Og Cerqueira
• Orlando Sacramento Valle
• Pedro Cesar Dorea Luz
• Pedro Semanovsky – Diretor De Fotografia
• Plínio Alves Da Silva Dos Santos
• Priscilla Andreata
• Raimundo Bujão – Produtor Cultural
• Raimundo Laranjeira – Artista Visual
• Rita Assemany
• Rita Celeste Neres De Azevedo
• Roberto Torres – Escritor / Roteirista
• Rosalia Junqueira Aguiar Rodrigues
• Sergio Almeida
• Susan Kalk – Roteirista E Diretora
• Thais Brito
• Tiago Britto
• Tuzé De Abreu – Cantor / Compositor
• Valney José Silva Dos Santos
• Vinícius Rodrigues ACAMB
• Yulocezzar (Alberico Mandarino Barreto)
• José Carlos Torres – Diretor De Fotografia
• José Mendes Dos Santos Júnior
• José Umberto Dias – Cineasta
• José Walter Lima – Cineasta E Artista Visual
• José Wanderley Meira Filho