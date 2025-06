AUTOS

Atenção na troca de óleo: 20% dos lubrificantes vendidos no Brasil são adulterados

Prejuízos com falhas mecânicas e fraudes tributárias ultrapassam R$ 1,4 bilhão por ano

Antônio Meira Jr.

Publicado em 15 de junho de 2025 às 13:00

Evite completar, todo o óleo antigo deve ser drenado do cárter Crédito: Divulgação

Entre as manutenções periódicas, a troca do óleo do motor é vital. Se o veículo está na garantia, ela é feita na revisão programada. Caso contrário, o motorista deve estar atento às recomendações do fabricante e realizar a substituição do produto - nunca complete. >

O Instituto Combustível Legal (ICL) alerta sobre uma prática cada vez mais comum e silenciosa no mercado: a venda de lubrificantes adulterados, que provoca danos severos aos veículos.>

De acordo com estimativas da Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF), cerca de 20% dos lubrificantes comercializados no Brasil são adulterados. O prejuízo total ultrapassa R$ 1,4 bilhão por ano, segundo o ICL, considerando custo com manutenção, falhas mecânicas, perda de garantia de fábrica e fraudes tributárias. >

“É uma economia na hora da compra do produto, mas a longo prazo significa uma ameaça invisível que age no coração do motor”, alerta Emerson Kapaz, presidente do ICL.>

O conserto de um motor com óleo adulterado pode custar mais de R$ 10 mil Crédito: Divulgação

IMPACTOS NO MOTOR>

Um impacto recorrente é a formação de borra no motor, causada pela degradação do óleo, que resulta em resíduos sólidos capazes de entupir dutos, danificar pistões e comprometer o funcionamento do sistema. O reparo, nesse caso, pode custar entre R$ 2 mil e R$ 5 mil. >

Além disso, a presença de água, ácidos ou aditivos impróprios nesses produtos compromete diretamente a integridade das peças internas, provocando corrosão dos mancais e falha do eixo virabrequim - um problema grave, cujo conserto pode ultrapassar R$ 10 mil. >

ATENÇÃO NA BAHIA>

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou fiscalizações na Bahia como parte de ações regulatórias em diversos estados. >