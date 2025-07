COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

Oposição condena falas de Rui Costa que tensionam relação com EUA

Ministro da Casa Civil afirmou, em entrevista à rádio baiana, que Brasil não precisa continuar comprando dos EUA

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 30 de julho de 2025 às 15:28

MInistro da Casa Civil, Rui Costa Crédito: Wagner Lopes | CC

Integrantes da oposição baiana condenaram as declarações do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), que tensionam a relação com os Estados Unidos. O petista disse, nesta terça-feira (29), em entrevista à rádio Serra Dourada FM , da Bahia, que o Brasil não precisa continuar comprando dos EUA, já que estes não querem “ter relação comercial” com os brasileiros. >

O deputado federal Paulo Azi (União Brasil), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, classificou a fala de Rui Costa como “irresponsável”. >

“O governo (do presidente Lula) acha que está tendo ganhos eleitorais com esse embate. Estão tentando ter um enfrentando quando o momento exige diplomacia. O que está em jogo antes das questões políticas eleitorais é a sobrevivência de milhares de empresas no Brasil e, consequentemente, os empregos que deixarão de existir se essa situação se confirmar”, declarou, em entrevista à coluna. >

Já o deputado federal Cláudio Cajado (PP) afirmou que falas, como essa do ex-governador da Bahia, “acirram” ainda mais os ânimos entre os países. >

“A gente não deve brigar com os Estados Unidos, do ponto de vista da relação comercial. São produtos importantes que nós exportamos para eles. E isso pode nos prejudicar muito. Pode prejudicar a indústria do agronegócio, aeronáutica. Outra coisa, esse não é o momento de politização de uma questão comercial. Os Estados Unidos, através de Trump, erraram. Eles estão politizando, fazendo ideologia em cima de algo que deveria ser meramente comercial. A partir do momento que eles politizam, eles estão errando. Mas a gente vai insistir no mesmo erro? Ou seja, um erro vai superar o outro?”, questionou.>

Para ele, a postura do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), é a mais adequada no momento. “Ele está estabelecendo, através da diplomacia e do Itamaraty, as relações de conversões, sem declarações que possam atrapalhar em vez de ajudar”, afirmou. >

Ainda na entrevista à rádio baiana, Rui Costa declarou que a Lei de Reciprocidade pode ser adotada. “Se forem confirmadas e forem implementadas essas tarifas, medidas de reciprocidade serão, sim, tomadas, porque já que eles não querem ter relação comercial com o Brasil, o Brasil também não precisa continuar comprando deles, pode comprar de outros países”, ressaltou.>