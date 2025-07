INSTITUTO PARANÁ

Cresce o número de baianos que desaprova o governo de Jerônimo Rodrigues, aponta pesquisa

Segundo o instituto, a coleta de dados foi realizada através de entrevistas pessoais, entre os dias 25 e 29 de julho de 2025

A imagem do governador Jerônimo Rodrigues não vai nada bem com os baianos. Uma nova pesquisa realizada pelo Instituto Paraná aponta que cresceu o número de baianos insatisfeitos com a administração do petista. Os dados mostram que mais da metade dos baianos não está satisfeita com o desempenho dele: 51,6% desaprova a gestão, enquanto 44,9% aprova e 3,5% preferiram não opinar. >