AUTOS

Atualizado, SUV da Ford mantém o preço de quatro anos atrás

Bronco Sport teve a dianteira ajustada, incorporou tecnologias e a tela central ampliada

Importado do México, o Bronco Sport chegou ao mercado brasileiro em 2021. Na época, foi o primeiro veículo do atual modelo de negócios da empresa no país e agora, quatro anos depois, a empresa lança a atualização do SUV. Um detalhe que chama a atenção é o preço: R$ 260 mil, apenas R$ 3 mil a mais que há quatro anos. >