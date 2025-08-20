Acesse sua conta
O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil

Inscrições para cargo pela Sefaz-SE encerram nesta quarta (20)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 10:10

Auditor fiscal vai trabalhar na Sefaz
Auditor fiscal vai trabalhar na Sefaz Crédito: Divulgação

Encerram nesta quarta-feira (20) as inscrições para o concurso público da Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe (Sefaz-SE), com vagas para o cargo de Auditor Fiscal Tributário e remuneração que pode chegar a R$ 22.541,47, mas o que é preciso para ocupar a posição?

Para se tornar um auditor fiscal é preciso ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

As atribuições do cargo incluem atividades de fiscalização, como verificação das demonstrações fiscais e contábeis do contribuinte, e constituição do crédito tributário. As funções, no entanto, variam conforme o tipo do cargo.

Onde os auditores fiscais trabalham

Auditores trabalham na Receita Federal por Reprodução
Auditores trabalham em órgãos do estado por Reprodução
Auditores trabalham na Receita Federal por Reprodução
Auditores trabalham em órgãos do estado por Reprodução
1 de 4
Auditores trabalham na Receita Federal por Reprodução

No Brasil, os principais tipos de auditor fiscal são: tributário, que fiscaliza tributos e impostos dos cidadãos, e auditor da área de Tecnologia da Informação (TI), que verificam a segurança e integridade de sistemas de informação de órgãos públicos e empresas para garantir a proteção dos dados.

Os auditores trabalham em diferentes órgãos como Secretarias da Fazenda Estaduais e Municipais, Receita Federal, onde são responsáveis por fiscalização aduaneira e tributária do cenário nacional, e Tribunal de Contas.

No concurso da Sefaz, há vagas para auditor fiscal tributário geral, para área de tecnologia da informação e tributação. A jornada de trabalho é de até 30h semanais.

Edital Sefaz-SE

Detalhes sobre o concurso público por Captura de tela
Detalhes sobre o concurso público por Captura de tela
Detalhes sobre o concurso público por Captura de tela
Detalhes sobre o concurso público por Captura de tela
Detalhes sobre o concurso público por Captura de tela
1 de 5
Detalhes sobre o concurso público por Captura de tela

