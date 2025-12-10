EMPREGOS E SOLUÇÕES

Grupo de Estudos IA + Tecnologia tem inscrições gratuitas

Evento online reúne lideranças para discutir tendências de inteligência artificial para 2026

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:11

O encontro, online e gratuito, é voltado a lideranças e executivos interessados em compreender como a IA impactará o planejamento estratégico das empresas em 2026 Crédito: Shutterstock

O Templo, empresa pioneira no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial (IA) para negócios, realizará, no dia 11 de dezembro, às 18h, a quinta edição do Grupo de Estudos IA + Tecnologia. O encontro, online e gratuito, é voltado a lideranças e executivos interessados em compreender como a IA impactará o planejamento estratégico das empresas em 2026.

Criado como um espaço de troca qualificada, o Grupo de Estudos reúne profissionais que buscam entender, na prática, como aplicar a IA de forma estratégica, estruturada e capaz de gerar impacto real nos negócios.

Para Floriano Varejão, Chief AI Officer do Templo, e facilitador do encontro de quinta-feira, o fim do ano exige que líderes revisem prioridades e ajustem suas estratégias para o próximo ciclo. “Esse encontro pretende oferecer uma leitura madura sobre os movimentos do mercado, combinando padrões técnicos, evolução das ferramentas e, principalmente, o que já se comprovou eficaz na operação das empresas”, destaca.

O evento é gratuito, online e exclusivo para lideranças de médias e grandes empresas. As inscrições podem ser feitas pelo [LINK]. As vagas são limitadas, e as candidaturas serão avaliadas pelo Templo.

Serviço:

5ª edição do Grupo de Estudos IA + Tecnologia

Facilitador: Floriano Varejão, Chief AI Officer do Templo

Data: 11/12/2025

Horário: 18h

Formato: online

Inscrições gratuitas no site: Link