Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Grupo de Estudos IA + Tecnologia tem inscrições gratuitas

Evento online reúne lideranças para discutir tendências de inteligência artificial para 2026

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:11

O encontro, online e gratuito, é voltado a lideranças e executivos interessados em compreender como a IA impactará o planejamento estratégico das empresas em 2026
O encontro, online e gratuito, é voltado a lideranças e executivos interessados em compreender como a IA impactará o planejamento estratégico das empresas em 2026 Crédito: Shutterstock

O Templo, empresa pioneira no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial (IA) para negócios, realizará, no dia 11 de dezembro, às 18h, a quinta edição do Grupo de Estudos IA + Tecnologia. O encontro, online e gratuito, é voltado a lideranças e executivos interessados em compreender como a IA impactará o planejamento estratégico das empresas em 2026.

Criado como um espaço de troca qualificada, o Grupo de Estudos reúne profissionais que buscam entender, na prática, como aplicar a IA de forma estratégica, estruturada e capaz de gerar impacto real nos negócios.

Para Floriano Varejão, Chief AI Officer do Templo, e facilitador do encontro de quinta-feira, o fim do ano exige que líderes revisem prioridades e ajustem suas estratégias para o próximo ciclo. “Esse encontro pretende oferecer uma leitura madura sobre os movimentos do mercado, combinando padrões técnicos, evolução das ferramentas e, principalmente, o que já se comprovou eficaz na operação das empresas”, destaca.

O evento é gratuito, online e exclusivo para lideranças de médias e grandes empresas. As inscrições podem ser feitas pelo [LINK]. As vagas são limitadas, e as candidaturas serão avaliadas pelo Templo.

Serviço:

5ª edição do Grupo de Estudos IA + Tecnologia

Facilitador: Floriano Varejão, Chief AI Officer do Templo

Data: 11/12/2025

Horário: 18h

Formato: online

Inscrições gratuitas no site: Link

Com assessoria

Tags:

Inovação Empreendedores

Mais recentes

Imagem - Ferramentas essenciais para freelancers: os 10 aplicativos que mais aumentam a produtividade

Ferramentas essenciais para freelancers: os 10 aplicativos que mais aumentam a produtividade
Imagem - Festival SSA40graus exalta a criatividade das periferias

Festival SSA40graus exalta a criatividade das periferias
Imagem - Metrô Bahia abre inscrições para vagas na área de manutenção; veja como se candidatar

Metrô Bahia abre inscrições para vagas na área de manutenção; veja como se candidatar

MAIS LIDAS

Imagem - Governo confirma novo valor do salário mínimo para 2026
01

Governo confirma novo valor do salário mínimo para 2026

Imagem - Áries, Leão, Virgem e Escorpião recebem respostas importantes do universo hoje (10 de dezembro)
02

Áries, Leão, Virgem e Escorpião recebem respostas importantes do universo hoje (10 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava
03

Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava

Imagem - 3 signos que começam a ganhar mais dinheiro a partir de hoje (10 de dezembro)
04

3 signos que começam a ganhar mais dinheiro a partir de hoje (10 de dezembro)