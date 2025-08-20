Acesse sua conta
Hospital das Clínicas abre inscrições para concurso com salários iniciais que chegam a R$ 13,6 mil

Candidaturas são aceitas até o dia 15 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 06:00

Hospital das Clinicas de Porto Alegre
Hospital das Clinicas de Porto Alegre Crédito: Reprodução/Gov BR

O Hospital das Clinicas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, abriu inscrições para um novo concurso público. As vagas contemplam os níveis médio e superior. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 15 de setembro. Os salários variam entre R$ 4 mil e R$ 12 mil.

Os cargos abrangem as áreas: Administração, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação, Biologia, Enfermagem, Medicina e Nutrição.

Veja cargos e salários iniciais

Veja vagas e salários
Veja vagas e salários por Reprodução
Veja vagas e salários por Reprodução
Veja vagas e salários por Reprodução
Veja vagas e salários por Reprodução
Veja vagas e salários por Reprodução
Veja vagas e salários por Reprodução
1 de 7
Veja vagas e salários por Reprodução

As candidaturas devem ser realizadas pelo site da banca escolhida para o certamente, a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS). A inscrição se dará mediante o preenchimento de formulário eletrônico.

As taxas de inscrição são de R$ 140,00 para cargos de nível superior e R$ 82,80 para nível médio. A prova escrita será aplicada no dia 19 de outubro. As vagas são para formação de cadastro reserva, com carga horária entre 120 e 200 horas mensais.

Veja o edital completo.

