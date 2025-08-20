Hospital das Clínicas abre inscrições para concurso com salários iniciais que chegam a R$ 13,6 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 06:00
O Hospital das Clinicas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, abriu inscrições para um novo concurso público. As vagas contemplam os níveis médio e superior. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 15 de setembro. Os salários variam entre R$ 4 mil e R$ 12 mil.
Os cargos abrangem as áreas: Administração, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação, Biologia, Enfermagem, Medicina e Nutrição.
Veja cargos e salários iniciais
As candidaturas devem ser realizadas pelo site da banca escolhida para o certamente, a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS). A inscrição se dará mediante o preenchimento de formulário eletrônico.
As taxas de inscrição são de R$ 140,00 para cargos de nível superior e R$ 82,80 para nível médio. A prova escrita será aplicada no dia 19 de outubro. As vagas são para formação de cadastro reserva, com carga horária entre 120 e 200 horas mensais.