Hospital das Clínicas abre inscrições para concurso com salários iniciais que chegam a R$ 13,6 mil

Candidaturas são aceitas até o dia 15 de setembro

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 06:00

Hospital das Clinicas de Porto Alegre Crédito: Reprodução/Gov BR

O Hospital das Clinicas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, abriu inscrições para um novo concurso público. As vagas contemplam os níveis médio e superior. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 15 de setembro. Os salários variam entre R$ 4 mil e R$ 12 mil.

Os cargos abrangem as áreas: Administração, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação, Biologia, Enfermagem, Medicina e Nutrição.

As candidaturas devem ser realizadas pelo site da banca escolhida para o certamente, a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS). A inscrição se dará mediante o preenchimento de formulário eletrônico.