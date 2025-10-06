EMPREGOS E SOLUÇÕES

Sebrae abre inscrições para Empretec em Santo Antônio de Jesus

Vinte participantes terão oportunidade gratuita subsidiada pela prefeitura municipal

Carmen Vasconcelos

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 19:18

Serão mais de 60 horas de conteúdo teórico de modo a potencializar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas da região Crédito: Shutterstock

Com metodologia da ONU e aplicada exclusivamente pelo Sebrae no Brasil, o Seminário Empretec busca capacitar e desenvolver as habilidades e comportamento do perfil empreendedor, durante uma imersão de seis dias (20 a 25 de outubro de 2025) envolvendo teoria e prática.

A pré-inscrição para a turma em Santo Antônio de Jesus está disponível no site . A iniciativa conta com o subsídio total da prefeitura municipal, que oferta 20 vagas. Ao todo, serão mais de 60 horas de conteúdo teórico de modo a potencializar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas da região através da capacitação de empresários e empresárias.

O Empretec tem três etapas; depois da pré-inscrição terá uma entrevista remota entre os dias 22 e 10/10 e em seguida a assinatura do termo de compromisso para candidatos (as) aprovados (as). Todas as etapas são obrigatórias e definem se candidatos e candidatas estão aptos a participar do seminário. A atividade trabalhará os seguintes pilares: busca de oportunidade e iniciativa; persistência; comprometimento; exigência de qualidade e eficiência; correr riscos calculados; estabelecimento de metas; busca de informação; planejamento e monitoramento sistemático; persuasão e rede de contatos; independência; e autoconfiança.

Requisitos de participação

Para esta turma, a partir da parceria com o município de Santo Antônio de Jesus, que oferta 20 vagas totalmente custeadas pela Prefeitura Municipal, o público participante deverá atender aos pré-requisitos: estar estabelecido e adimplente no município de Santo Antônio de Jesus; possuir idade acima de 18 anos; ter um negócio formal ou estar empreendendo; ser aprovado(a) na entrevista; ter disponibilidade para participar dos encontros presenciais de 20 a 25 de outubro; e enviar o termo de compromisso assinado até 15 de outubro.