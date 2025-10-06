Acesse sua conta
Plataforma abre 57 vagas para garçons com curso gratuito de capacitação

Oportunidades têm benefícios que incluem vale transporte, vale refeição e seguro de vida

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 18:24

Garçom Crédito: Shutterstock

A plataforma de empregos Catho está com 57 vagas abertas para garçons, garçonetes e atendentes em diferentes regiões do Brasil. As oportunidades, disponibilizadas em parceria com a Ambev e a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), incluem cursos com videoaulas gratuitas.

Para se inscrever às vagas, os interessados devem ir no site ou aplicativo da Catho e cadastrar o currículo de modo totalmente gratuito. Já para acessar a trilha de conteúdos gratuita, que reúne videoaulas e orientações aplicáveis no dia a dia, o candidato pode conferir no link na plataforma Sympla.

Entre os temas abordados, estão dicas práticas sobre como elaborar um currículo atrativo, como se preparar para entrevistas e como destacar habilidades técnicas e comportamentais que, muitas vezes, passam despercebidas no processo seletivo. Os candidatos também podem encontrar pacotes de benefícios que incluem vale transporte, vale refeição e seguro de vida - a depender da empresa contratante e localização.

Segundo Patricia Suzuki, diretora de Recursos Humanos da Redarbor Brasil, detentora da Catho, a ação reforça o papel da plataforma em apoiar a inclusão e empregabilidade: “O setor de bares e restaurantes emprega milhares de pessoas em todo o Brasil e que a capacitação é um diferencial para se destacar na carreira. Essa parceria com a Ambev mostra que é possível unir oportunidades de trabalho e aprendizado, ampliando as chances dos profissionais se destacarem no mercado”

