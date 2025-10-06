EMPREGOS E SOLUÇÕES

Grupo Zelo anuncia vagas de emprego na Bahia

As funções incluem vendedor externo e atividades ligadas ao atendimento ao cliente e serviços funerários

O Grupo Zelo está com vagas abertas na Bahia, com oportunidades em cidades como Feira de Santana, Juazeiro e Paulo Afonso. As funções incluem vendedor externo e atividades ligadas ao atendimento ao cliente e serviços funerários. As contratações são no regime CLT, com benefícios como plano de saúde, odontológico, seguro de vida e vale-transporte. Além disso, o Grupo Zelo oferece perspectiva de crescimento interno, com possibilidade de desenvolvimento de carreira em diferentes áreas da empresa. Os interessados devem se candidatar pelo site: grupozelo.pandape.infojobs.com.br.