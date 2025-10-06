EMPREGOS E SOLUÇÕES

Summit GEQ 2025 aponta tendências de comportamento, liderança, inovação e sustentabilidade

Evento on-line e gratuito acontece de 6 a 10 de outubro, conectando especialistas de segmentos diversos com reflexões contemporâneas da sociedade.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 19:05

O evento é voltado ao aprimoramento pessoal e de carreira, agrega profissionais de renome dos mais diversos segmentos para refletir sobre temas que impactam o futuro e o presente de pessoas e negócios Crédito: Divulgação

Em sua sexta edição, o Summit GEQ, evento do Grupo Edson Queiroz voltado ao aprimoramento pessoal e de carreira, agrega profissionais de renome dos mais diversos segmentos para refletir sobre temas que impactam o futuro e o presente de pessoas e negócios. De 6 a 10 de outubro, os participantes terão acesso a palestras on-line direcionadas à sustentabilidade, inovação, saúde mental, comportamento do consumidor e liderança de alta performance. Os interessados podem inscrever-se gratuitamente pelo site https://linktr.ee/grupoedsonqueiroz. As palestras estarão disponíveis às 9h, 14h e 18h.

Neste ano, um dos principais cientistas da área de inovação no Brasil, Sílvio Meira, apontará caminhos para a transformação digital com sua palestra sobre Inteligência Artificial. Já o antropólogo Michel Alcoforado irá detalhar as mudanças culturais que estão definindo o comportamento e o consumo no país, com a palestra "Quando a cultura vira estratégia". Já a executiva em tecnologia e ex-vice-presidente em cibersegurança da Microsoft, Tânia Cosentino, compartilhará suas experiências sobre liderança com a palestra "A jornada para construção de uma cultura de alta performance".

Para falar de saúde mental, a médica Ana Escobar apontará ferramentas para uma vida equilibrada com a palestra "Saúde Mental em tempos de hiperconexão". E na área de sustentabilidade, o engenheiro e empreendedor social Gui Brammer mostra como a economia circular pode gerar renda a partir de soluções ambientais, com a palestra "Economia da Esperança".

“O Summit GEQ é uma oportunidade de acessar temas relevantes ministrados por profissionais renomados do país. O evento nasceu como uma plataforma de aperfeiçoamento para nossos colaboradores e desde o ano passado temos a satisfação de compartilhar esses conteúdos de alto valor para o público externo. Realizamos uma curadoria muito criteriosa, com temas atuais e cruciais para a sociedade nos dias de hoje”, destaca Otameiry Furtado, Diretora-Executiva de Recursos Humanos do GEQ.

Conheça os palestrantes:

Silvio Meira

Cientista, PHD em computação, professor e escritor. Trabalha com estratégia, transformação digital, engenharia de software, inovação, novos negócios e educação.

Michel Alcoforado

Antropólogo, professor, palestrante e especialista em comportamento, consumo e inovação. É doutor em antropologia do consumo, colunista da rádio CBN e apresentador do podcast “É tudo culpa da cultura”.

Tania Conte Cosentino

É Engenheira Eletricista de formação, tem cerca de 40 anos de carreira executiva, sendo a maior parte em multinacionais nos setores elétrico e de automação industrial. Ocupou, até 2025, a cadeira de vice-presidente de cibersegurança da Microsoft América Latina.

Ana Escobar

Médica pediatra, tem graduação, doutorado e livre docência pela Faculdade de Medicina da USP. Participa do programa Viva Bem na rádio CBN Campinas e colunista da Revista Crescer.

Gui Brammer

Fundador da Boomera, startup que oferece soluções em logística reversa e engenharia circular para reciclar materiais descartáveis. Foi eleito Empreendedor Social pela Folha de S. Paulo e pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios. É também Membro do Conselho do Fórum Econômico Mundial.

Serviço:

Data: 06 a 10 de outubro

Horário das palestras: 9h, 14h e 18h