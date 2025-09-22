Acesse sua conta
Abrasel lança cartilha “Garçom Nota 10” com foco na qualificação desses profissionais

A iniciativa se soma ao curso Bora Formar: Garçons, produzido em parceria com a Ambev e a Catho

  •
  Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 19:28

A cordialidade e a educação dos atendentes é o segundo critério mais adotado pelos clientes na hora de escolher um bar ou restaurante
A cordialidade e a educação dos atendentes é o segundo critério mais adotado pelos clientes na hora de escolher um bar ou restaurante Crédito: Divulgação

Ser bem atendido é uma característica que muitas pessoas consideram, algo que ficou evidente em uma pesquisa realizada pela Abrasel em parceria com o Sebrae sobre a preferência dos consumidores. Segundo o levantamento, a cordialidade e a educação dos atendentes é o segundo critério mais adotado pelos clientes na hora de escolher um bar ou restaurante (17%), perdendo somente para limpeza e higiene (32,4%). Esse comportamento reforça a importância da qualificação de quem está na linha de frente no atendimento: os garçons, e a partir disso, a Associação lançou nesta semana a cartilha gratuita“Garçom Nota 10”.

O objetivo do material é valorizar esses profissionais e apoiar em sua capacitação, a partir de guia prático com orientações sobre como elevar o padrão de atendimento, agradar clientes e contribuir para o sucesso dos estabelecimentos.

O material aborda temas como protagonismo do garçom no negócio, importância estratégica do atendimento, técnicas de comunicação e vendas, pequenos gestos que encantam, além de orientações sobre higiene, aparência e boas práticas. O material também destaca como lidar com a pressão nos dias de maior movimento e apresenta exemplos reais de garçons que se destacaram em suas carreiras.

Clique aqui para acessar a cartilha completa: abrasel.com.br/site/assets/files/76447/cartilha_-_garcom_nota_10.pdf

Qualificação como objetivo

Ainda com foco na qualificação dos garçons, a Abrasel, em parceria com a Academia Cervejeira da Ambev e a Catho, lançou em agosto o curso “Bora Formar: Garçons”, com cinco mil bolsas de estudos em uma formação online, gratuita e disponível para todo o Brasil.

O curso tem quatro módulos que vão desde a história e produção da cerveja até práticas de atendimento e preparação para o mercado de trabalho, finalizando com orientações sobre currículos e entrevistas. A qualificação está disponível neste link.

Para Adriana Lara, líder de Educação e Produtividade da Abrasel, qualificar os profissionais que estão na linha de frente do atendimento é fundamental para o sucesso do setor:

“A qualificação dos colaboradores é essencial para o sucesso de qualquer estabelecimento, e isso é ainda mais verdadeiro para quem está na linha de frente do atendimento. Garçons bem preparados não apenas encantam clientes, mas também fortalecem a reputação do negócio e contribuem para a experiência completa que um bar ou restaurante oferece. Com a cartilha ‘Garçom Nota 10’ e o curso ‘Bora Formar: Garçons’, queremos fornecer ferramentas práticas e inspiradoras para que esses profissionais se desenvolvam, se sintam valorizados e estejam cada vez mais preparados para os desafios do dia a dia”, finaliza.

O acesso ao curso está disponível em sympla.com.br/play/bora-formar-garcons/3069141?referrer=linktr.ee

