Cliente pede sushi pelo iFood e recebe viatura da PM em casa

O pedido que parecia comum acabou em constrangimento e terminou com decisão judicial de R$ 10 mil

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 13:09

Ifood abre vagas remotas
Ifood abre vagas remotas Crédito: Divulgação

O que era para ser apenas um jantar se transformou em um episódio inusitado em Campo Grande (MS). Um cliente pediu sushi pelo aplicativo iFood, mas recebeu os itens trocados. A situação parecia resolvida quando o valor de R$ 95 foi estornado e ainda veio um cupom de desconto de R$ 15.

Só que a história não terminou aí. O restaurante, sem ser informado pelo aplicativo sobre o cancelamento e o reembolso, acreditou que o cliente não havia pago. Irritado, o dono ligou para ele e, mais tarde, apareceu em sua casa acompanhado de policiais militares. A cobrança foi feita na porta, na frente da família, em um clima de enorme constrangimento.

A cena, que começou com sushi errado e terminou em visita policial, agora teve um desfecho na Justiça. O juiz Marcus Vinícius de Oliveira Elias, da 14ª Vara Cível de Campo Grande, determinou que o iFood pague R$ 10 mil por danos morais ao consumidor.

Na decisão, o magistrado ressaltou que a falha foi do aplicativo, que não repassou ao restaurante as informações sobre o estorno. Para o cliente, o episódio foi tão desconfortável que ele relatou ter mudado de endereço por medo de novas abordagens.

