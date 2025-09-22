OXE!

Cliente pede sushi pelo iFood e recebe viatura da PM em casa

O pedido que parecia comum acabou em constrangimento e terminou com decisão judicial de R$ 10 mil

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 13:09

O que era para ser apenas um jantar se transformou em um episódio inusitado em Campo Grande (MS). Um cliente pediu sushi pelo aplicativo iFood, mas recebeu os itens trocados. A situação parecia resolvida quando o valor de R$ 95 foi estornado e ainda veio um cupom de desconto de R$ 15.

Só que a história não terminou aí. O restaurante, sem ser informado pelo aplicativo sobre o cancelamento e o reembolso, acreditou que o cliente não havia pago. Irritado, o dono ligou para ele e, mais tarde, apareceu em sua casa acompanhado de policiais militares. A cobrança foi feita na porta, na frente da família, em um clima de enorme constrangimento.

A cena, que começou com sushi errado e terminou em visita policial, agora teve um desfecho na Justiça. O juiz Marcus Vinícius de Oliveira Elias, da 14ª Vara Cível de Campo Grande, determinou que o iFood pague R$ 10 mil por danos morais ao consumidor.