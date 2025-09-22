LUTO

Apresentadora de 43 anos morre em tragédia durante aula particular

Instantes antes do acidente, a apresentadora fez sua última publicação no Instagram

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:58

Debora Estrella Crédito: Reprodução

A apresentadora mexicana Debora Estrella, de 43 anos, morreu no último sábado (20) após a queda de uma aeronave de pequeno porte na cidade de García, em Nuevo León, no México. O piloto do voo, identificado como Bryan Ballesteros, também não resistiu.

Debora Estrella 1 de 11

Segundo a imprensa internacional, Estrella participava de uma aula particular de pilotagem em um avião modelo Cessna, de dois lugares, quando a aeronave caiu logo após decolar do Aeroporto Internacional de Monterrey-Del Norte.

Instantes antes do acidente, a apresentadora fez sua última publicação no Instagram. Na foto do avião em que embarcaria, ela escreveu: “Adivinhem só”.

O prefeito de García, Manuel Guerra Cavazos, confirmou a tragédia pelas redes sociais. “Sinto em informá-los que estou no local do acidente. Confirmamos a queda de uma aeronave pequena que resultou na morte de duas pessoas, um homem e uma mulher”, disse.

A notícia ganhou repercussão imediata no México e no exterior. O jornal britânico Daily Star relatou que o ex-marido da apresentadora, Jose Luis Garcia, também jornalista, chegou a noticiar a queda do avião sem saber, naquele momento, que a ex-esposa estava entre as vítimas.

Na Milenio TV, emissora onde trabalhava, a colega de bancada Julia Lafuente prestou uma homenagem emocionada ao vivo. “Como posso dizer bom dia, feliz domingo, quando nossos corações e almas estão partidos? Há coisas que não podem ser explicadas. E, se você tentar, isso só vai causar angústia e tristeza, porque não há uma única razão para que Débora Estrella não esteja mais aqui conosco. Só Deus sabe o motivo das coisas”, declarou.