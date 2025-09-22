Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apresentadora de 43 anos morre em tragédia durante aula particular

Instantes antes do acidente, a apresentadora fez sua última publicação no Instagram

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:58

Debora Estrella
Debora Estrella Crédito: Reprodução

A apresentadora mexicana Debora Estrella, de 43 anos, morreu no último sábado (20) após a queda de uma aeronave de pequeno porte na cidade de García, em Nuevo León, no México. O piloto do voo, identificado como Bryan Ballesteros, também não resistiu.

Debora Estrella

Debora Estrella por Reprodução
Debora Estrella por Reprodução
Debora Estrella por Reprodução
Debora Estrella por Reprodução
Debora Estrella por Reprodução
Debora Estrella por Reprodução
Debora Estrella por Reprodução
Debora Estrella por Reprodução
Debora Estrella por Reprodução
Debora Estrella por Reprodução
Debora Estrella por Reprodução
1 de 11
Debora Estrella por Reprodução

Segundo a imprensa internacional, Estrella participava de uma aula particular de pilotagem em um avião modelo Cessna, de dois lugares, quando a aeronave caiu logo após decolar do Aeroporto Internacional de Monterrey-Del Norte.

Instantes antes do acidente, a apresentadora fez sua última publicação no Instagram. Na foto do avião em que embarcaria, ela escreveu: “Adivinhem só”.

Leia mais

Imagem - Mulher dá à luz em útero no qual ela mesma foi gerada; entenda

Mulher dá à luz em útero no qual ela mesma foi gerada; entenda

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Imagem - Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro

Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro

O prefeito de García, Manuel Guerra Cavazos, confirmou a tragédia pelas redes sociais. “Sinto em informá-los que estou no local do acidente. Confirmamos a queda de uma aeronave pequena que resultou na morte de duas pessoas, um homem e uma mulher”, disse.

A notícia ganhou repercussão imediata no México e no exterior. O jornal britânico Daily Star relatou que o ex-marido da apresentadora, Jose Luis Garcia, também jornalista, chegou a noticiar a queda do avião sem saber, naquele momento, que a ex-esposa estava entre as vítimas.

Na Milenio TV, emissora onde trabalhava, a colega de bancada Julia Lafuente prestou uma homenagem emocionada ao vivo. “Como posso dizer bom dia, feliz domingo, quando nossos corações e almas estão partidos? Há coisas que não podem ser explicadas. E, se você tentar, isso só vai causar angústia e tristeza, porque não há uma única razão para que Débora Estrella não esteja mais aqui conosco. Só Deus sabe o motivo das coisas”, declarou.

Em seguida, destacou o legado deixado pela amiga: “Ter que começar o programa de notícias sem ela, sem ver aquele sorriso… Este estúdio vai ficar imensamente vazio. Debora era uma mulher que vivia a vida intensamente, que sempre deu o seu máximo e trouxe a paixão necessária para esse trabalho”.

Tags:

Acidente Jornalista Morte

Mais recentes

Imagem - Namoro de Gabigol e irmã de Neymar vive nova crise após climão em festa

Namoro de Gabigol e irmã de Neymar vive nova crise após climão em festa
Imagem - Noiva 52 anos mais jovem de ex-presidente da CBF anda de jet ski e posa de fio-dental em mansão

Noiva 52 anos mais jovem de ex-presidente da CBF anda de jet ski e posa de fio-dental em mansão
Imagem - Virginia quebra silêncio sobre ligação polêmica para Neymar às 2h da manhã: 'Bruna mandou mensagem'

Virginia quebra silêncio sobre ligação polêmica para Neymar às 2h da manhã: 'Bruna mandou mensagem'

MAIS LIDAS

Imagem - ACM Neto lidera intenções de voto para governo da Bahia, aponta pesquisa
01

ACM Neto lidera intenções de voto para governo da Bahia, aponta pesquisa

Imagem - Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira
02

Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira

Imagem - Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba: 'Doloroso'
03

Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba: 'Doloroso'

Imagem - Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site
04

Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site