Mulher dá à luz em útero no qual ela mesma foi gerada; entenda

Kirsty Bryant perdeu o útero no parto da primeira filha, mas viu a vida mudar com um gesto inédito de amor materno

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:36

Mãe doou útero para a própria filha Crédito: Reprodução

Quando trouxe sua primeira filha, Violet, ao mundo, a australiana Kirsty Bryant enfrentou o inesperado. Uma hemorragia grave após o parto levou os médicos a realizarem uma histerectomia de emergência. A cirurgia salvou sua vida, mas também retirou o útero e a chance de engravidar novamente.

O desejo de ter outro filho parecia impossível, até que um gesto raro de amor transformou a história. Sua mãe, Michelle, decidiu doar o próprio útero para que a filha pudesse voltar a sonhar com a maternidade. O transplante, realizado em janeiro de 2023 no Royal Hospital for Women, em Sydney, foi um marco: era o primeiro do tipo feito na Austrália.

Meses depois, a boa notícia veio. O útero que havia gerado Kirsty agora acolhia uma nova vida. O tratamento deu certo, e a jovem anunciou a gravidez do segundo filho. Em dezembro de 2023, ela deu à luz Henry, um menino saudável que nasceu no mesmo útero em que a própria mãe fora gerada.