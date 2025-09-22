Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 00:01
O início da semana traz uma energia especial para alguns signos do zodíaco. Nesta segunda-feira (22), o Sol entra em Libra e inaugura um período de equilíbrio, diplomacia e clareza nas relações. Ao mesmo tempo, a presença de Marte em Escorpião intensifica a coragem e a capacidade de transformação. É como se o Anjo da Guarda estivesse soprando mensagens diretas para quem mais precisa delas neste momento.
Libra: um novo ciclo de força pessoal
Os librianos recebem o recado mais potente do dia. Com o Sol brilhando em seu signo, eles iniciam um novo ciclo de renovação. É hora de mostrar quem realmente são, assumir protagonismo e atrair boas oportunidades. O Anjo da Guarda inspira coragem para tomar decisões importantes, renovar a imagem pessoal e dar os primeiros passos em projetos que estavam guardados na gaveta.
Virgem: hora de encerrar ciclos pesados
Para os virginianos, o Anjo da Guarda traz a mensagem do desapego. Com o Sol se despedindo do signo, chega o momento de deixar para trás cobranças excessivas e padrões de autocrítica que já não servem mais. O recado é simples e profundo: perdoar-se, valorizar as próprias conquistas e abrir espaço para a leveza. Esse é o ponto de virada que pode marcar o início de uma fase mais leve e autêntica.
Escorpião: coragem para transformar
Os escorpianos recebem a força intensa de Marte e são convocados a mergulhar fundo nas próprias escolhas. O Anjo da Guarda pede coragem para transformar o que estava estagnado, assumir responsabilidades e agir de acordo com os valores mais profundos. Projetos que exigem entrega e intensidade têm tudo para prosperar agora. É hora de confiar na própria força interior e seguir em frente.
Mensagem final do Anjo da Guarda
Libra deve confiar na renovação, Virgem precisa deixar ir o que pesa e Escorpião recebe a coragem necessária para transformar. Três signos, três recados poderosos, todos conectados pela certeza de que o Universo está enviando sinais claros de crescimento e mudança.