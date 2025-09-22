Acesse sua conta
Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro

Recados serão poderosos e certeiros, fique atento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 00:01

Astrologia
Astrologia Crédito: Shutterstock

O início da semana traz uma energia especial para alguns signos do zodíaco. Nesta segunda-feira (22), o Sol entra em Libra e inaugura um período de equilíbrio, diplomacia e clareza nas relações. Ao mesmo tempo, a presença de Marte em Escorpião intensifica a coragem e a capacidade de transformação. É como se o Anjo da Guarda estivesse soprando mensagens diretas para quem mais precisa delas neste momento.

Libra: um novo ciclo de força pessoal

Os librianos recebem o recado mais potente do dia. Com o Sol brilhando em seu signo, eles iniciam um novo ciclo de renovação. É hora de mostrar quem realmente são, assumir protagonismo e atrair boas oportunidades. O Anjo da Guarda inspira coragem para tomar decisões importantes, renovar a imagem pessoal e dar os primeiros passos em projetos que estavam guardados na gaveta.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Virgem: hora de encerrar ciclos pesados

Para os virginianos, o Anjo da Guarda traz a mensagem do desapego. Com o Sol se despedindo do signo, chega o momento de deixar para trás cobranças excessivas e padrões de autocrítica que já não servem mais. O recado é simples e profundo: perdoar-se, valorizar as próprias conquistas e abrir espaço para a leveza. Esse é o ponto de virada que pode marcar o início de uma fase mais leve e autêntica.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Escorpião: coragem para transformar

Os escorpianos recebem a força intensa de Marte e são convocados a mergulhar fundo nas próprias escolhas. O Anjo da Guarda pede coragem para transformar o que estava estagnado, assumir responsabilidades e agir de acordo com os valores mais profundos. Projetos que exigem entrega e intensidade têm tudo para prosperar agora. É hora de confiar na própria força interior e seguir em frente.

Mensagem final do Anjo da Guarda

Libra deve confiar na renovação, Virgem precisa deixar ir o que pesa e Escorpião recebe a coragem necessária para transformar. Três signos, três recados poderosos, todos conectados pela certeza de que o Universo está enviando sinais claros de crescimento e mudança.

Tags:

Signo Signos

