Amor e treino no mesmo lugar: conheça o app de namoro que paga para você malhar e paquerar

Plataforma já está disponível para iOS e promete aproximar solteiros que compartilham hábitos de treino e saúde

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 13:30

Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação Crédito: Shutterstock

Já pensou em encontrar a cara metade em um aplicativo pensado para o seu estilo de vida? Essa é a proposta do Gymatch, novo app de relacionamento que une o universo da vida fitness a quem ainda não encontrou um par. A plataforma busca oferecer conexões mais autênticas, aproximando pessoas que compartilham rotina de treinos e hábitos saudáveis.

Em entrevista à colunista Kátia Flavia, o CEO da startup, Arthur Imanishi, explicou que a ideia era criar um modelo inédito para esse público específico. “Queremos ser a principal plataforma de socialização para quem leva a atividade física como estilo de vida. Nosso impacto vai além de ser um aplicativo de relacionamento. Ao conectar pessoas com hábitos parecidos, acreditamos que conseguimos ampliar a motivação e a constância nos treinos”, afirmou.

Um dos diferenciais do Gymatch é a gamificação. Os usuários podem conquistar Gymcoins, moedas digitais liberadas ao cumprir tarefas diárias, semanais ou especiais, como registrar treinos, conhecer novas pessoas e trocar mensagens. Essas moedas podem ser acumuladas e usadas em recursos exclusivos e, no futuro, até em produtos de marcas parceiras.

Disponível inicialmente para iOS na Apple Store, o aplicativo é voltado para um público exigente, que valoriza saúde, performance e busca relacionamentos alinhados ao estilo de vida fitness. “Queremos unir saúde, performance e relacionamento em uma experiência que ainda não existe no mundo”, concluiu Imanishi.

