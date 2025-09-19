QUE PREJU

Homem gasta R$ 200 mil com pedido de casamento extravagante e recebe 'não' como resposta

Cena terminou em constrangimento público

Fernanda Varela

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 12:40

Pedido de casamento terminou em constrangimento Crédito: Reprodução

Um programador de Guangzhou, na China, protagonizou um pedido de casamento que ganhou o mundo em 2014, mas que terminou de forma frustrante. No Dia dos Solteiros, celebrado em 11 de novembro, ele comprou 99 unidades do iPhone 6 e organizou os aparelhos em formato de coração para surpreender a namorada.

De acordo com veículos internacionais como Time, The Nanfang e Firstpost, o jovem gastou cerca de US$ 79 mil a US$ 82 mil na época para realizar a proposta, valor que, considerando a cotação média do dólar em novembro de 2014 (aproximadamente R$ 2,70), equivale hoje a algo entre R$ 213 mil e R$ 221 mil. Em algumas estimativas, o gasto foi arredondado para cerca de US$ 85 mil, mas as reportagens apontam que o montante real ficou ligeiramente abaixo disso.

A cena aconteceu em um estacionamento, onde o programador, cercado por amigos e curiosos, entrou no centro do coração de iPhones com um buquê de flores e fez o pedido. Apesar da demonstração grandiosa, a namorada recusou, deixando o rapaz com 99 smartphones e um coração partido diante do público.