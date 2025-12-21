Acesse sua conta
Anjo da Guarda deste domingo (21 de dezembro) anuncia superação para 4 signos: o pior já passou, e o melhor está a caminho

Há promessas se cumprindo, oportunidades se aproximando e bênçãos que estavam guardadas começando a se revelar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 00:30

Signos e mudanças positivas
Signos e mudanças positivas Crédito: Shuttertock

O domingo (21) chega com a presença acolhedora do Anjo da Guarda, que envolve o dia com uma força especial de superação e fé. Depois de um período intenso, este é o momento de respirar fundo, olhar para trás e perceber o quanto você cresceu. O anjo vem para lembrar que nada do que aconteceu foi em vão, cada dor, cada queda e cada recomeço moldaram uma nova versão de você, mais sábia, firme e consciente do próprio valor.

A energia angelical abre caminhos para a reconstrução. Ela ilumina o coração de quem lutou em silêncio, de quem seguiu mesmo cansado, e de quem ainda está aprendendo a acreditar de novo. O Anjo da Guarda sussurra que a tempestade passou e que, agora, o tempo é de cura, gratidão e novos horizontes.

Este domingo pede que você olhe para o futuro sem medo. Há promessas se cumprindo, oportunidades se aproximando e bênçãos que estavam guardadas começando a se revelar. A superação é o milagre do cotidiano, e o anjo convida você a reconhecer essa vitória.

A vibração da superação será sentida com mais intensidade por quatro signos: Áries, Virgem, Sagitário e Peixes.

Áries

O Anjo da Guarda desperta seu poder de recomeçar. Mesmo que tenha enfrentado decepções ou perdas, agora você começa a ver resultados do seu esforço. A vida se movimenta, e a coragem renasce. Este é o momento de acreditar novamente em você e naquilo que está construindo.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Virgem

O anjo o envolve em uma energia de compreensão e paciência. Você superou fases duras e aprendeu que nem tudo pode ser controlado. A lição é confiar mais na vida e menos nas preocupações. A superação vem da aceitação, e o alívio chega aos poucos, como um sopro de paz.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Sagitário

Depois de um período de cansaço e dúvidas, o Anjo da Guarda o lembra que nada é definitivo quando há fé. Sua força interior ressurge e o conduz a uma fase mais próspera e otimista. As portas que se fecharam estavam apenas abrindo espaço para oportunidades melhores.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
1 de 5
Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Peixes

O anjo traz serenidade e encorajamento para curar o que ainda restava de dor. As emoções se equilibram e o coração volta a confiar. Você está encerrando um ciclo pesado e abrindo outro repleto de esperança. A superação aqui é emocional, profunda e libertadora.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Mensagem do dia: A verdadeira superação nasce quando a fé fala mais alto que o medo. O Anjo da Guarda o guia, protege e mostra que, mesmo nas quedas, há propósito. Levante-se, siga e confie: o pior já passou, e o melhor está a caminho.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

