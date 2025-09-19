Acesse sua conta
Xingada de 'v*agabunda' pelo próprio filho, mãe de jogador do Palmeiras entra na justiça e pede R$ 200 mil

Família do atacante do Palmeiras alega violação de intimidade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 12:33

Vitor Roque e a mãe
Vitor Roque e a mãe Crédito: Reprodução

A polêmica envolvendo o jogador do Palmeiras, Vitor Roque, e sua mãe, Hercília, ganhou um novo capítulo. Após ser xingada de vagabunda e interesseira pelo próprio filho, ela decidiu entrar na justiça junto com o pai do craque, Juvenal Ferreira. os dois processam ex-esposa do atleta, Dayana Lins, alegando que a influenciadora teria gravado conversas privadas da família sem autorização. O processo, revelado pelo portal LéoDias, pede uma indenização de R$100 mil para cada um, totalizando R$200 mil por danos morais.

Segundo os documentos, os pais do atacante, que atualmente veste a camisa 9 do Palmeiras, afirmam que Dayana usou as gravações de forma clandestina, tanto no processo de divórcio quanto em reportagens divulgadas na imprensa. Eles alegam que a atitude violou a intimidade, a honra e a imagem da família, causando constrangimento público e abalo moral.

Além da indenização, Hercília e Juvenal solicitam que Dayana seja proibida de citar ou se pronunciar sobre eles em redes sociais, entrevistas ou qualquer outro meio, sob pena de multa diária de R$ 5 mil. O caso ganhou repercussão após a divulgação de um áudio no qual Vitor Roque chama a própria mãe de “interesseira, fofoqueira e vagabunda”.

Vitor Roque e Dayana Lins se casaram no fim de 2023, mas a influenciadora anunciou a separação no início de 2025. O processo segue em andamento na Justiça.

Palmeiras Esporte

