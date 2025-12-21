Acesse sua conta
Quer sair do óbvio? Veja os pratos natalinos mais famosos do mundo para inovar na ceia de 2025

Explore o destaque dos doces na celebração natalina, desde o sofisticado pudim sul-africano até os bolos matinais filipinos e a tradição de figos da Sicília

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 07:00

Saiba o que você comeria ao redor do mundo
Saiba o que você comeria ao redor do mundo Crédito: Imagem: PxHere

A temporada de festas oferece uma tapeçaria rica de sabores ao redor do mundo, com a ceia de Natal apresentando aparências e aromas bastante distintos, da Europa à América do Sul. Em muitos países, a sobremesa é o item que rouba a cena, superando o clássico peru assado.

Na Sicília (Itália), por exemplo, é um doce que assume o protagonismo na véspera de Natal. Os sicilianos possuem grande conhecimento em sobremesas, sendo responsáveis por criações mundialmente famosas.

A eles devemos agradecimentos por iguarias como o "cannoli", a "cassata" e o "gelato al pistacchio", para citar apenas alguns exemplos. A seguir, exploramos o papel central dos doces em três diferentes tradições festivas globais.

Sicília (Itália): Buccellato

Enquanto a maior parte da Itália encerra o almoço de Natal com panetone, seja ele recheado com passas ou chocolate, a região da Sicília mantém uma tradição própria. Por lá, as famílias estão ocupadas preparando o "Buccellato".

O "Buccellato" é um bolo circular que se tornou uma sobremesa de Natal típica da região. Seu recheio é composto por uma mistura rica e festiva de ingredientes secos e nozes.

O bolo é recheado principalmente com figos secos, amêndoas e pinhões, que adicionam textura e sabor concentrado. As frutas secas, como figos e passas, são consideradas marcas registradas desta sobremesa siciliana.

Grande parte do seu sabor característico é conferido pelo marsala, um potente vinho fortificado que é adicionado à massa. O marsala, que leva o nome da cidade siciliana de Marsala, intensifica o sabor antes de ir ao forno.

Portanto, o "Buccellato" de massa com figos e nozes se destaca como uma sobremesa icônica, consolidando a tradição culinária siciliana no Natal. É um final doce e memorável para o almoço festivo.

Filipinas: Bibingka

O "Bibingka" é um bolo especial, consumido no café da manhã logo após a Missa do Galo, a tradicional missa católica da meia-noite na véspera de Natal. Este bolo marca a primeira refeição do dia festivo.

Trata-se de um bolo pastoso, que tem como ingrediente principal a farinha de arroz. Sua massa é enriquecida com leite de coco, manteiga e ovos, que garantem a maciez e o sabor.

As versões mais luxuosas e saborosas do "Bibingka" vêm cobertas com queijo derretido, oferecendo um contraste salgado. Além disso, é comum adicionar ovo de pato salgado e uma generosa porção de coco ralado polvilhado por cima.

O bolo é notável por ser ao mesmo tempo salgado e doce, agradando a diversos paladares no café da manhã. Tradicionalmente, seu cozimento é feito em um processo singular e charmoso.

Ele é cozido diretamente em brasas, dentro de uma panela de barro que é forrada com folhas de bananeira. Contudo, esta sobremesa pode ser facilmente preparada em um forno doméstico utilizando uma forma de bolo comum.

África do Sul: Pudim de Malva

O pudim de malva é amplamente reconhecido como uma das sobremesas mais elegantes da África do Sul. Este doce consiste em um pão de ló com geleia de damasco.

Embora o pudim de malva seja reservado para ocasiões especiais durante o ano, no Natal ele ganha variações que elevam seu sabor. As variações festivas frequentemente incorporam bebidas alcoólicas.

É comum adicionar conhaque ou "Amarula", um licor de creme sul-africano. O "Amarula" é feito a partir da fruta marula, conferindo um sabor exótico e cremoso ao pudim de pão de ló.

O segredo da sobremesa está no molho de creme de manteiga adocicado, com o qual o bolo é regado generosamente. Isso é feito enquanto o bolo ainda está bem quente, para que o molho seja absorvido.

O molho confere ao pão de ló dourado uma consistência altamente pegajosa e caramelizada. O resultado final se assemelha em textura ao pudim de caramelo pegajoso e doce, mas com o toque do damasco.

Assim, o Natal se prova uma celebração de doçuras únicas, com sobremesas que variam desde a rusticidade do bolo filipino até a sofisticação caramelizada do pudim sul-africano.

