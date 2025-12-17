AUTOMÓVEIS

Se é proibido correr, por que os carros são projetados para atingir velocidades acima do limite permitido?

Motivos técnicos e de segurança explicam por que o desempenho supera os limites legais

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 17:00

A potência adicional nos carros não está relacionada apenas à velocidade final Crédito: Freepik

É comum surgir a dúvida sobre o motivo de os carros modernos serem capazes de atingir velocidades muito maiores do que aquelas autorizadas pelas leis de trânsito.

No Brasil, por exemplo, a velocidade máxima das rodovias é de 120 km/h, enquanto alguns veículos chegam facilmente aos 300 km/h. Essa diferença causa estranhamento e faz muitos questionarem por que tanta potência é oferecida ao consumidor.

A resposta envolve elementos de engenharia e segurança. Motores a combustão alteram seu consumo conforme a rotação, e existe um ponto específico no qual o rendimento é melhor.

Por esse motivo, os projetistas configuram os motores para que essa faixa de eficiência fique próxima da velocidade permitida, sem comprometer o funcionamento em rotações mais baixas.

Para que serve toda essa potência adicional?

A força extra dos motores não existe apenas para aumentar a velocidade final. Ela é essencial em situações que exigem agilidade, como ultrapassagens ou manobras rápidas para evitar acidentes.

Um motor mais potente garante respostas imediatas e pode ser determinante em momentos críticos na estrada, reduzindo o risco de colisões.

Além do aspecto funcional, a potência também influencia na experiência ao dirigir. Muitos entusiastas valorizam a sensação de conduzir um carro forte, mesmo sem usar todo o potencial diariamente.

Por isso, escolher um veículo com desempenho elevado também pode refletir preferências pessoais e o estilo de vida de cada motorista.

Deveria haver limite imposto pelos fabricantes?

Fixar a velocidade máxima dos carros exatamente nos limites legais pode parecer uma solução simples, mas não atende à complexidade do tema. Embora soe mais seguro, isso ignoraria a necessidade de potência para situações emergenciais.

Também pesa a autonomia do motorista. A expectativa é de que cada condutor use o veículo com responsabilidade, mesmo que ele ofereça desempenho superior.

A legislação e a educação no trânsito continuam sendo fundamentais para orientar comportamentos e evitar abusos relacionados à velocidade.

Tecnologias que ajudam a manter o limite

A tecnologia vem desempenhando um papel cada vez maior no controle da velocidade dos veículos.

Ferramentas como controle de cruzeiro adaptativo e limitadores automáticos auxiliam o motorista a manter o ritmo adequado sem esforço constante.

Além disso, sistemas baseados em geolocalização conseguem ajustar a velocidade conforme o limite da via, contribuindo para a redução de multas e o aumento da segurança.