Valor de um carro de luxo: veja quanto custa o IPVA dos dez veículos mais caros da Bahia

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) faz uma pesquisa de valor venal de veículos usados em âmbito regional

Millena Marques

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 05:30

Ferrari 488 Spider Crédito: Divulgaççao

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um imposto que incide sobre a propriedade de veículos no Brasil. Para calculá-lo, o Estado contrata, anualmente, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que faz uma pesquisa de valor venal de veículos usados em âmbito regional. Com base nesses valores, é aplicada a alíquota de IPVA.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA), normalmente os veículos de luxo, os SUVs e os utilitários, principalmente os movidos a diesel, são os que possuem proporcionalmente o IPVA mais elevado, pois os valores venais são mais altos. Em relação ao diesel, a alíquota do IPVA é de 3%, valor maior que os 2,5% aplicados aos automóveis a gasolina. Confira abaixo o IPVA dos dez veículos mais caros do estado.

Aliquota

3% (três por cento) para automóveis e utilitários movidos a óleo diesel;

2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para os automóveis e utilitários movidos a outros tipos de combustíveis;

1% (um por cento) para ônibus, microônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem, tratores, motos, motonetas, motocicletas e triciclos estrangeiros e nacionais;

1,5% (um e meio por cento) para embarcações e aeronaves.

Base de Cálculo

Veículo novo: o valor venal constante na nota fiscal ou no documento que represente a transmissão de propriedade.