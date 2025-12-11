Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Valor de um carro de luxo: veja quanto custa o IPVA dos dez veículos mais caros da Bahia

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) faz uma pesquisa de valor venal de veículos usados em âmbito regional

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 05:30

Ferrari 488 Spider
Ferrari 488 Spider Crédito: Divulgaççao

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um imposto que incide sobre a propriedade de veículos no Brasil. Para calculá-lo, o Estado contrata, anualmente, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que faz uma pesquisa de valor venal de veículos usados em âmbito regional. Com base nesses valores, é aplicada a alíquota de IPVA.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA), normalmente os veículos de luxo, os SUVs e os utilitários, principalmente os movidos a diesel, são os que possuem proporcionalmente o IPVA mais elevado, pois os valores venais são mais altos. Em relação ao diesel, a alíquota do IPVA é de 3%, valor maior que os 2,5% aplicados aos automóveis a gasolina. Confira abaixo o IPVA dos dez veículos mais caros do estado.

Confira o IPVA dos 10 carros mais caros da Bahia

Lamborghini Aventad SVJ - Valor venal: R$ 6,8 milhões - IPVA: 171 mil por Divulgação
Ferrari Purosangue - Valor venal: R$ 6,6 milhões - IPVA: 166 mil por Divulgação
Lamborghini Huracan - Valor venal: R$ 4 milhões - IPVA: 101 mil por Divulgação
Ferrari F8 Spider - Valor venal: R$ 4 milhões - IPVA: 100 mil por Divulgação
Ferrari F8 Tributo - Valor venal: R$ 4 milhões - IPVA: 100 mil por Divulgação
Lamborhini Huracan EVO - Valor venal: R$ 3,6 milhões - IPVA: 91,7 mil por Divulgação
Ferrari 488 Spider - Valor venal: R$ 3 milhões - IPVA: 75 mil por Divulgação
Ferrari 488 Pista - Valor venal: R$ 2,9 milhões - IPVA: 74 mil por Divulgação
Ferrari Portofino M - Valor venal: R$ 2,7 milhões - IPVA: 69 mil por Divulgação
Ferrari FF - Valor venal: R$ 2,6 milhões - IPVA: 66 mil por Divulgação
1 de 10
Lamborghini Aventad SVJ - Valor venal: R$ 6,8 milhões - IPVA: 171 mil por Divulgação

Aliquota

3% (três por cento) para automóveis e utilitários movidos a óleo diesel;

2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para os automóveis e utilitários movidos a outros tipos de combustíveis;

1% (um por cento) para ônibus, microônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem, tratores, motos, motonetas, motocicletas e triciclos estrangeiros e nacionais;

1,5% (um e meio por cento) para embarcações e aeronaves.

Leia mais

Imagem - Metrô Bahia abre inscrições para vagas na área de manutenção; veja como se candidatar

Metrô Bahia abre inscrições para vagas na área de manutenção; veja como se candidatar

Imagem - Moradores de Feira de Santana devem pagar 40% a menos na taxa de esgoto

Moradores de Feira de Santana devem pagar 40% a menos na taxa de esgoto

Imagem - Salvador terá linha gratuita de ônibus durante intervenções na Av. ACM

Salvador terá linha gratuita de ônibus durante intervenções na Av. ACM

Base de Cálculo

Veículo novo: o valor venal constante na nota fiscal ou no documento que represente a transmissão de propriedade.

Veículo usado: o valor venal constante em tabela anualmente elaborada pela Secretaria da Fazenda com base nos preços médios de mercado.

Tags:

Bahia Ipva

Mais recentes

Imagem - Polícia realiza megaoperação contra líderes do tráfico de drogas na Bahia e mais cinco estados

Polícia realiza megaoperação contra líderes do tráfico de drogas na Bahia e mais cinco estados
Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
Imagem - Bares e restaurantes vão gerar 25 mil vagas temporárias na Bahia; saiba como se candidatar

Bares e restaurantes vão gerar 25 mil vagas temporárias na Bahia; saiba como se candidatar

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
02

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
03

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - Mesmo com obstrução da oposição, Alba aprova mais dois empréstimos de mais de R$ 900 milhões para Jerônimo
04

Mesmo com obstrução da oposição, Alba aprova mais dois empréstimos de mais de R$ 900 milhões para Jerônimo