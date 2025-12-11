Valor de um carro de luxo: veja quanto custa o IPVA dos dez veículos mais caros da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 05:30
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um imposto que incide sobre a propriedade de veículos no Brasil. Para calculá-lo, o Estado contrata, anualmente, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que faz uma pesquisa de valor venal de veículos usados em âmbito regional. Com base nesses valores, é aplicada a alíquota de IPVA.
De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA), normalmente os veículos de luxo, os SUVs e os utilitários, principalmente os movidos a diesel, são os que possuem proporcionalmente o IPVA mais elevado, pois os valores venais são mais altos. Em relação ao diesel, a alíquota do IPVA é de 3%, valor maior que os 2,5% aplicados aos automóveis a gasolina. Confira abaixo o IPVA dos dez veículos mais caros do estado.
Confira o IPVA dos 10 carros mais caros da Bahia
Aliquota
3% (três por cento) para automóveis e utilitários movidos a óleo diesel;
2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para os automóveis e utilitários movidos a outros tipos de combustíveis;
1% (um por cento) para ônibus, microônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem, tratores, motos, motonetas, motocicletas e triciclos estrangeiros e nacionais;
1,5% (um e meio por cento) para embarcações e aeronaves.
Base de Cálculo
Veículo novo: o valor venal constante na nota fiscal ou no documento que represente a transmissão de propriedade.
Veículo usado: o valor venal constante em tabela anualmente elaborada pela Secretaria da Fazenda com base nos preços médios de mercado.