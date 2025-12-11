Acesse sua conta
Bares e restaurantes vão gerar 25 mil vagas temporárias na Bahia; saiba como se candidatar

Pesquisa da Abrasel indica que 24% das empresas pretendem criar cargos temporários para a alta estação

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 06:00

Turismo aquece setor de bares e restaurantes
Turismo aquece setor de bares e restaurantes Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Com o verão praticamente batendo na porta, bares e restaurantes de Salvador se preparam para o aumento do número de clientes durante a alta temporada. Um levantamento da entidade que representa o setor na Bahia indica que cerca de 25 mil vagas temporárias de emprego devem ser criadas no estado. Do total de empresas consultadas, 24% afirmaram que planejam o acréscimo do número de funcionários. 

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) na Bahia, Leandro Menezes, explica que as contratações têm início em dezembro e costumam durar até março do ano seguinte. O objetivo é fortalecer o serviço, especialmente nas regiões mais turísticas da capital e do interior. A pesquisa que ouviu donos de estabelecimentos em outubro deste ano aponta que 85% deles esperam incrementar os lucros no período. 

Apesar do momento de aquecimento do setor, Leandro pondera que o número de contratações não representa aumento significativo em comparação com os anos anteriores. "Esse número é relativamente discreto. Acho que é muito pela dificuldade que vem se encontrando nos últimos tempos de conseguir mão de obra. Algumas empresas estão trabalhando o próprio quadro, tentando aumentar a produtividade, mas ainda assim é um número impactante", pontua. 

Ainda dá tempo 

O presidente da Abrasel reforça que interessados em alguma das vagas ainda têm tempo para se candidatar. Ele afirma que grande parte das empresas costumam anunciar a oferta de vagas nas redes sociais próprias e em plataformas como Simm e Sine Bahia. Mas a boa e velha entrega de currículos nos estabelecimentos ainda dá resultado. 

"Muitos restaurantes ainda estão com vagas abertas. Eles divulgam no Instagram, mas as pessoas também podem deixar os currículos presencialmente. É interessante identificar o perfil nas áreas mais turísticas do estado e da cidade, que muito provavelmente os estabelecimentos destes locais estão precisando de mão de obra", completa Leandro Menezes. 

O piso da categoria hoje é de R$ 1,6 mil, mas o presidente da Abrasel afirma que com a alta demanda e as gorjetas dos clientes no final do ano, podem chegar a dobrar o valor dos salários. 

