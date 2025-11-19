Acesse sua conta
Restaurantes baianos são incluídos na lista dos melhores da América Latina; veja quais são

Apenas 10 restaurantes brasileiros estão entre os contemplados

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 20:57

Prato do restuarante Origem, na Pituba
Restuarante Origem, na Pituba Crédito: Reprodução

Dois restaurantes baianos entraram na lista ampliada do Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, que foi divulgada nesta terça-feira (18). Apenas 10 restaurantes brasileiros entraram na lista que vai da posição 51 a 100.

O restaurante mais bem colocado do país é um dos baianos contemplados: o Origem, que fica no bairro da Pituba, em Salvador. Ele ficou na 52ª posição. Na lista, o espaço é descrito como uma declaração de amor a Bahia". O menu também foi elogiado pro explorar elementos que "moldaram a história da Bahia, desde heranças indígenas e africanas até os biomas e a horticultura únicos".

Outro baiano que figura entre os melhores é o restaurante Manga, que ficou na 99ª posição. O espaço, localizado no Rio Vermelho, foi lembrado por estar a "passos da pitoresca orla de Salvador". O menu foi descrito como "criativo e multissensorial".

Confira a lista completa:

51º Pujol (Cidade do México)

52º Origem (Salvador)

53º Conservatorium (San José)

54º Cara de Vaca (Monterrey)

55º Kotori (São Paulo)

56º Metzi (São Paulo)

57º La Calma by Fredes (Santiago)

58º Le Chique (Cancún)

59º Sud 777 (Cidade do México)

60º Clara (Quito)

61º La Tapa del Coco (Cidade do Panamá)

62º Shizen (Lima)

63º Pulpería Santa Elvira (Santiago)

64º Ness (Buenos Aires)

65º Oseille (Rio de Janeiro)

66º Clon (Lima)

67º Maní (São Paulo)

68º Tributo (Quito)

69º Mishiguene (Buenos Aires)

70º Gran Dabbang (Buenos Aires)

71º Em (Cidade do México)

72º Umi (Cidade do Panamá)

73º Cepa (São Paulo)

74º D.O.M. (São Paulo)

75º Gustu (La Paz)

76º Oda (Bogotá)

77º Alo’s (Buenos Aires)

78º El Papagayo (Córdoba)

79º Ancestral (La Paz)

80º Manu (Curitiba)

81º Astrid y Gastón (Lima)

82º Fonda Lo Que Hay (Cidade do Panamá)

83º Parador La Huella (José Ignacio)

84º Nicos (Cidade do México)

85º Debora (Bogotá)

86º Manzanar (Montevidéu)

87º El Xolo (San Salvador)

88º Aguají (Sosúa)

89º La Casa Bistró (Caracas)

90º Lunario (Valle de Guadalupe)

91º Caleta (Cidade do Panamá)

92º Lo de Tere (Punta del Este)

93º Notiê (São Paulo)

94º Ana (Cidade da Guatemala)

95º Demencia (Santiago)

96º Selma (Bogotá)

97º Azafrán (Mendoza)

98º Sambombi Bistró Local (Medellín)

99º Restaurante Manga (Salvador)

100º Fukasawa (Santiago)

Tags:

rio Vermelho Pituba Manga Restaurante Lista Origem

