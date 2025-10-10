Restaurante Popular de São Tomé de Paripe é reinaugurado com novas instalações

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 13:32
O Restaurante Popular Vida Nova de São Tomé de Paripe, na Rua Santa Filomena, foi reinaugurado nesta sexta-feira (10) pela Prefeitura de Salvador, após requalificação completa. O espaço agora conta com salão de almoço maior, climatização, Cozinha Escola para capacitação profissional e posto de atendimento do Cadastro Único (CadÚnico).
O equipamento funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h, e oferece 550 refeições gratuitas diariamente. Administrado pela Prefeitura desde 2016, já distribuiu cerca de 1,2 milhão de refeições. Além da alimentação, o local promove cursos de gastronomia e celebra datas especiais com cardápios típicos.
Novo restaurante popular
Na cerimônia de reinauguração estiveram presentes o prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, e o secretário da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães. O cardápio do dia incluiu feijoada, suco e sobremesa.
O prefeito informou que a gestão planeja ampliar a política de restaurantes populares, com a entrega de cinco novos equipamentos. “Nesses espaços, a população não precisa pagar um real sequer para se alimentar e ter o que é básico garantido”, afirmou.
As unidades do Restaurante Popular Vida Nova estão instaladas em regiões com maior necessidade social, distribuindo cerca de 5 mil refeições por dia. Além de São Tomé de Paripe, recebem o benefício Águas Claras, Fazenda Coutos, Mares, Pau da Lima, Periperi, São Cristóvão, Sussuarana, Valéria e Pernambués.