SALVADOR

Restaurante Popular de São Tomé de Paripe é reinaugurado com novas instalações

Espaço ganhou salão maior, climatização, cozinha escola e posto do CadÚnico; unidade serve 550 refeições gratuitas por dia

Carol Neves

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 13:32

REstaurante Popular Crédito: Betto Jr./Secom PMS

O Restaurante Popular Vida Nova de São Tomé de Paripe, na Rua Santa Filomena, foi reinaugurado nesta sexta-feira (10) pela Prefeitura de Salvador, após requalificação completa. O espaço agora conta com salão de almoço maior, climatização, Cozinha Escola para capacitação profissional e posto de atendimento do Cadastro Único (CadÚnico).

O equipamento funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h, e oferece 550 refeições gratuitas diariamente. Administrado pela Prefeitura desde 2016, já distribuiu cerca de 1,2 milhão de refeições. Além da alimentação, o local promove cursos de gastronomia e celebra datas especiais com cardápios típicos.

Na cerimônia de reinauguração estiveram presentes o prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, e o secretário da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães. O cardápio do dia incluiu feijoada, suco e sobremesa.

O prefeito informou que a gestão planeja ampliar a política de restaurantes populares, com a entrega de cinco novos equipamentos. “Nesses espaços, a população não precisa pagar um real sequer para se alimentar e ter o que é básico garantido”, afirmou.