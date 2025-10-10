TRAGÉDIA

Acidente frontal deixa quatro mortos e três feridos em estrada da Bahia

Batida frontal entre dois carros ocorreu na manhã desta sexta-feira (10)

Wendel de Novais

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11:50

Acidente foi registrado no trecho da BR-349, em Correntina Crédito: Reprodução

Um grave acidente envolvendo dois carros deixou quatro pessoas mortas e três feridas na manhã desta sexta-feira (10), na BR-349, em um trecho do município de Correntina, no oeste da Bahia.De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos colidiram de forma frontal. As causas do acidente ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

Segundo a PRF, um dos veículos transportava duas pessoas e ambas morreram no local. No outro carro, com cinco ocupantes, duas vítimas também morreram na hora. Outras duas foram socorridas em estado grave e levadas para unidades de saúde da região. A quinta pessoa teve ferimentos leves.

PRF registrou o acidente em estrada da Bahia 1 de 9

As vítimas que sobreviveram ficaram presas nas ferragens e foram resgatadas por equipes do Corpo de Bombeiros. Os corpos dos quatro mortos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).