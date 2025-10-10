Acesse sua conta
Homem é preso por furar bloqueio de obra para atropelar trabalhador na Bahia; veja vídeo

Caso foi registrado no início do mês no sul da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 10:35

Rodrigo Gama de Almeida atropelou trabalhador Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Rodrigo Gama de Almeida, suspeito de atropelar intencionalmente um trabalhador em uma obra entre as cidades de Itabuna e Ilhéus, no sul da Bahia, foi preso na quarta-feira (8).

O caso, que é investigado como tentativa de homicídio, aconteceu no dia 2 de setembro e deixou a vítima, Horley Sousa Silva, de 55 anos, em estado grave e internada até o momento.

De acordo com informações da polícia, ele sofreu uma grave lesão na cabeça, passou por cirurgia e aguarda transferência para um hospital em Salvador. No dia do crime, Horley estava trabalhandob na duplicação da BR-415.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Rodrigo fura um bloqueio sinalizado e, em alta velocidade, atinge o trabalhador que estava de costas. Horley chegou a ser levado por alguns metros no teto do carro, até cair em uma curva.

Rodrigo Gama de Almeida atropelou trabalhador

Rodrigo Gama de Almeida atropelou trabalhador por Reprodução
Rodrigo Gama de Almeida atropelou trabalhador por auto-upload
Polícia Civil investiga o caso por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil investiga o caso por Ascom / PC
1 de 4
Rodrigo Gama de Almeida atropelou trabalhador por Reprodução

Na quarta-feira (8), depois de fugir sem prestar socorro e ficar mais de um mês foragido, Rodrigo Gama se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado. Contra ele, já havia um mandado de prisão temporária expedido.

O suspeito passou por audiência de custódia e foi encaminhado ao Conjunto Penal de Itabuna, onde está à disposição da Justiça. As investigações apontam que o atropelamento foi premeditado.

No dia 19 de setembro, a polícia já tinha cumprido três mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao suspeito, em Itabuna, Camaçari (RMS) e Santo Antônio de Jesus, na tentativa de localizar o veículo usado no crime.

Três dias depois do crime, Rodrigo procurou atendimento em um hospital de Santo Antônio de Jesus, o que também levantou suspeitas. A motivação do atropelamento ainda está sob investigação, e a polícia espera obter mais detalhes a partir da prisão do suspeito.

