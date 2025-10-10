VÍTIMA EM ESTADO GRAVE

Homem é preso por furar bloqueio de obra para atropelar trabalhador na Bahia; veja vídeo

Caso foi registrado no início do mês no sul da Bahia

Wendel de Novais

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 10:35

Rodrigo Gama de Almeida atropelou trabalhador Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Rodrigo Gama de Almeida, suspeito de atropelar intencionalmente um trabalhador em uma obra entre as cidades de Itabuna e Ilhéus, no sul da Bahia, foi preso na quarta-feira (8).

O caso, que é investigado como tentativa de homicídio, aconteceu no dia 2 de setembro e deixou a vítima, Horley Sousa Silva, de 55 anos, em estado grave e internada até o momento.

De acordo com informações da polícia, ele sofreu uma grave lesão na cabeça, passou por cirurgia e aguarda transferência para um hospital em Salvador. No dia do crime, Horley estava trabalhandob na duplicação da BR-415.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Rodrigo fura um bloqueio sinalizado e, em alta velocidade, atinge o trabalhador que estava de costas. Horley chegou a ser levado por alguns metros no teto do carro, até cair em uma curva.

Na quarta-feira (8), depois de fugir sem prestar socorro e ficar mais de um mês foragido, Rodrigo Gama se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado. Contra ele, já havia um mandado de prisão temporária expedido.

O suspeito passou por audiência de custódia e foi encaminhado ao Conjunto Penal de Itabuna, onde está à disposição da Justiça. As investigações apontam que o atropelamento foi premeditado.

No dia 19 de setembro, a polícia já tinha cumprido três mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao suspeito, em Itabuna, Camaçari (RMS) e Santo Antônio de Jesus, na tentativa de localizar o veículo usado no crime.