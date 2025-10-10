Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é morta a tiros dentro de casa na frente do filho de 3 anos na Bahia

Yaritssa Santana Silva dos Santos, 24 anos, foi executada sem chance de defesa

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 08:45

Yaritssa Santana Silva dos Santos, 24 anos, foi morta em Gongogi Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Yaritssa Santana Silva dos Santos, 24 anos, foi morta a tiros na frente do filho de apenas 3 anos na Bahia. O crime aconteceu na cidade de Gongogi, no sul do estado, na madrugada de quinta-feira (9).

Segundo informações da polícia, Yaritssa estava em casa com o filho pequeno quando foi surpreendida e assassinada. Apesar da criança ter presenciado toda a cena, não foi ferida pelos disparos feitos na residência.

Jovem foi morta em casa na frente do filho

Yaritssa Santana Silva dos Santos, 24 anos, foi executada sem chance de defesa por Reprodução
Yaritssa Santana Silva dos Santos, 24 anos, foi executada sem chance de defesa por Reprodução
Yaritssa Santana Silva dos Santos, 24 anos, foi executada sem chance de defesa por Reprodução
Yaritssa Santana Silva dos Santos, 24 anos, foi executada sem chance de defesa por Reprodução
Yaritssa Santana Silva dos Santos, 24 anos, foi executada sem chance de defesa por Reprodução
1 de 5
Yaritssa Santana Silva dos Santos, 24 anos, foi executada sem chance de defesa por Reprodução

A Polícia Militar da Bahia (PM) foi acionada para o caso através da 63ª Companhia Independente (CIPM). No local, os agentes localizaram a vítima sem vida e isolaram a área para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Além do isolamento do local, os policiais militares acionaram Conselho Tutelar por conta da presença da criança na residência, que foi acolhida por vizinhos. O crime chocou os moradores da cidade de Gongogi, que tem pouco mais de 5 mil habitantes.

As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil. Procurada, a instituição ifnormou que um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia Territorial (DT/ Gongogi) para apurar as circunstâncias do homicídio.

Leia mais

Imagem - Saiba quem são a jovem e o adolescente sequestrados e mortos por facção na Bahia

Saiba quem são a jovem e o adolescente sequestrados e mortos por facção na Bahia

Imagem - Caveirão nas ruas e ônibus suspensos: Nordeste de Amaralina tem mais um dia de tensão

Caveirão nas ruas e ônibus suspensos: Nordeste de Amaralina tem mais um dia de tensão

Imagem - Atleta de boxe é morto com tiro no peito em assalto após sair de treino em Salvador

Atleta de boxe é morto com tiro no peito em assalto após sair de treino em Salvador

Tags:

Crime Morte

Mais recentes

Imagem - Nova linha de ônibus com saída do Terminal Campinas entra em operação em Salvador

Nova linha de ônibus com saída do Terminal Campinas entra em operação em Salvador
Imagem - Polícia encontra celular de uma das mulheres desaparecidas em Anguera

Polícia encontra celular de uma das mulheres desaparecidas em Anguera
Imagem - Saiba quem são a jovem e o adolescente sequestrados e mortos por facção na Bahia

Saiba quem são a jovem e o adolescente sequestrados e mortos por facção na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado
01

Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado

Imagem - Mulher confessa que matou dez cachorros para testar dose exata de chumbinho antes de envenenar idoso
02

Mulher confessa que matou dez cachorros para testar dose exata de chumbinho antes de envenenar idoso

Imagem - Áries e Touro receberão notícias inesperadas e passarão por reviravolta nos próximos dias
03

Áries e Touro receberão notícias inesperadas e passarão por reviravolta nos próximos dias

Imagem - Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra
04

Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra