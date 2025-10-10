Mulher é morta a tiros dentro de casa na frente do filho de 3 anos na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 08:45
Uma mulher identificada como Yaritssa Santana Silva dos Santos, 24 anos, foi morta a tiros na frente do filho de apenas 3 anos na Bahia. O crime aconteceu na cidade de Gongogi, no sul do estado, na madrugada de quinta-feira (9).
Segundo informações da polícia, Yaritssa estava em casa com o filho pequeno quando foi surpreendida e assassinada. Apesar da criança ter presenciado toda a cena, não foi ferida pelos disparos feitos na residência.
Jovem foi morta em casa na frente do filho
A Polícia Militar da Bahia (PM) foi acionada para o caso através da 63ª Companhia Independente (CIPM). No local, os agentes localizaram a vítima sem vida e isolaram a área para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).
Além do isolamento do local, os policiais militares acionaram Conselho Tutelar por conta da presença da criança na residência, que foi acolhida por vizinhos. O crime chocou os moradores da cidade de Gongogi, que tem pouco mais de 5 mil habitantes.
As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil. Procurada, a instituição ifnormou que um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia Territorial (DT/ Gongogi) para apurar as circunstâncias do homicídio.