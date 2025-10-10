CRIME

Atleta de boxe é morto com tiro no peito em assalto após sair de treino em Salvador

Cássio de Jesus Santos Silva, 19 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Wendel de Novais

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 06:54

Cássio foi morto na saída do treino em um assalto Crédito: Reprodução

Um atleta de boxe amador identificado como Cássio de Jesus Santos Silva, 19 anos, foi morto a tiros durante um assalto na entrada do bairro Boa Vista de São Caetano, em Salvador. Ele tinha acabado de sair do Centro de Treinamento Dunamis Team, onde treinava boxe, e estava acompanhado de dois colegas na noite de terça-feira (7).

Segundo testemunhas, ele e os amigos foram abordados por dois homens em uma motocicleta. Os colegas conseguiram fugir, mas Cássio permaneceu no local. Depois do anúncio do assalto, mesmo após entregar a mochila sem reagir, ele foi baleado no peito. A dupla de suspeitos fugiu logo em seguida.

Cássio foi morto na saída do treino em um assalto 1 de 5

O jovem chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Caetano, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi sepultado na quarta-feira (8), em São Miguel das Matas, onde vivia com a família.

Cássio tinha deixado o emprego em uma padaria para se dedicar aos estudos e ao sonho de se tornar oficial da Marinha do Brasil. Além disso, ele se preparava para disputar o Campeonato Baiano de Boxe, sua primeira competição como atleta.

A Polícia Civil informou que um dos suspeitos foi preso ainda na noite do crime. Ele estava armado e pilotava uma motocicleta com a placa adulterada. Com ele, foram encontrados os documentos de Cássio e uma mochila contendo a luva de boxe do jovem.