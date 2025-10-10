Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atleta de boxe é morto com tiro no peito em assalto após sair de treino em Salvador

Cássio de Jesus Santos Silva, 19 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 06:54

Cássio foi morto na saída do treino em um assalto Crédito: Reprodução

Um atleta de boxe amador identificado como Cássio de Jesus Santos Silva, 19 anos, foi morto a tiros durante um assalto na entrada do bairro Boa Vista de São Caetano, em Salvador. Ele tinha acabado de sair do Centro de Treinamento Dunamis Team, onde treinava boxe, e estava acompanhado de dois colegas na noite de terça-feira (7).

Segundo testemunhas, ele e os amigos foram abordados por dois homens em uma motocicleta. Os colegas conseguiram fugir, mas Cássio permaneceu no local. Depois do anúncio do assalto, mesmo após entregar a mochila sem reagir, ele foi baleado no peito. A dupla de suspeitos fugiu logo em seguida.

Cássio foi morto na saída do treino em um assalto

Cássio foi morto na saída do treino em um assalto por Reprodução
Cássio foi morto na saída do treino em um assalto por Reprodução
Cássio foi morto na saída do treino em um assalto por Reprodução
Cássio foi morto na saída do treino em um assalto por Reprodução
auto-upload por auto-upload
1 de 5
Cássio foi morto na saída do treino em um assalto por Reprodução

O jovem chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Caetano, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi sepultado na quarta-feira (8), em São Miguel das Matas, onde vivia com a família.

Cássio tinha deixado o emprego em uma padaria para se dedicar aos estudos e ao sonho de se tornar oficial da Marinha do Brasil. Além disso, ele se preparava para disputar o Campeonato Baiano de Boxe, sua primeira competição como atleta.

A Polícia Civil informou que um dos suspeitos foi preso ainda na noite do crime. Ele estava armado e pilotava uma motocicleta com a placa adulterada. Com ele, foram encontrados os documentos de Cássio e uma mochila contendo a luva de boxe do jovem.

Nas redes sociais, o Centro de Treinamento Dunamis Team lamentou a morte do atleta: "Eterno Cássio. A família Dunamis está de luto por nosso irmão, atleta e amigo Cássio Poatan. Um jovem de apenas 19 anos que teve sua vida ceifada ontem à noite, logo após fazer uma das coisas que ele mais amava... treinar".

Leia mais

Imagem - Criança baleada em ação policial no Vale das Pedrinhas pode perder dedo

Criança baleada em ação policial no Vale das Pedrinhas pode perder dedo

Imagem - Homem é preso em Salvador por divulgar vídeos íntimos de mulheres em site pornô internacional

Homem é preso em Salvador por divulgar vídeos íntimos de mulheres em site pornô internacional

Imagem - Briga entre policial militar e bombeiro termina com tiroteio e dois baleados na Bahia

Briga entre policial militar e bombeiro termina com tiroteio e dois baleados na Bahia

Tags:

Crime Polícia

Mais recentes

Imagem - Saiba quem são a jovem e o adolescente sequestrados e mortos por facção na Bahia

Saiba quem são a jovem e o adolescente sequestrados e mortos por facção na Bahia
Imagem - Inmet emite alerta de baixa umidade para 53 cidades baianas

Inmet emite alerta de baixa umidade para 53 cidades baianas
Imagem - Policial militar dá tapa na cara de homem durante protesto em Salvador

Policial militar dá tapa na cara de homem durante protesto em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Corte de até 25 horários em linha provoca paralisação no transporte intermunicipal da RMS
01

Corte de até 25 horários em linha provoca paralisação no transporte intermunicipal da RMS

Imagem - Astros em alerta: 4 signos receberão avisos e respostas em sonhos entre 10 e 12 de outubro
02

Astros em alerta: 4 signos receberão avisos e respostas em sonhos entre 10 e 12 de outubro

Imagem - Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia
03

Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia

Imagem - Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra
04

Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra