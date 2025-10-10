Atleta de boxe é morto com tiro no peito em assalto após sair de treino em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 06:54
Um atleta de boxe amador identificado como Cássio de Jesus Santos Silva, 19 anos, foi morto a tiros durante um assalto na entrada do bairro Boa Vista de São Caetano, em Salvador. Ele tinha acabado de sair do Centro de Treinamento Dunamis Team, onde treinava boxe, e estava acompanhado de dois colegas na noite de terça-feira (7).
Segundo testemunhas, ele e os amigos foram abordados por dois homens em uma motocicleta. Os colegas conseguiram fugir, mas Cássio permaneceu no local. Depois do anúncio do assalto, mesmo após entregar a mochila sem reagir, ele foi baleado no peito. A dupla de suspeitos fugiu logo em seguida.
Cássio foi morto na saída do treino em um assalto
O jovem chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Caetano, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi sepultado na quarta-feira (8), em São Miguel das Matas, onde vivia com a família.
Cássio tinha deixado o emprego em uma padaria para se dedicar aos estudos e ao sonho de se tornar oficial da Marinha do Brasil. Além disso, ele se preparava para disputar o Campeonato Baiano de Boxe, sua primeira competição como atleta.
A Polícia Civil informou que um dos suspeitos foi preso ainda na noite do crime. Ele estava armado e pilotava uma motocicleta com a placa adulterada. Com ele, foram encontrados os documentos de Cássio e uma mochila contendo a luva de boxe do jovem.
Nas redes sociais, o Centro de Treinamento Dunamis Team lamentou a morte do atleta: "Eterno Cássio. A família Dunamis está de luto por nosso irmão, atleta e amigo Cássio Poatan. Um jovem de apenas 19 anos que teve sua vida ceifada ontem à noite, logo após fazer uma das coisas que ele mais amava... treinar".