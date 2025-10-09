Acesse sua conta
Briga entre policial militar e bombeiro termina com tiroteio e dois baleados na Bahia

Desentendimento aconteceu por conta de uma venda de moto

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 08:39

Duas pessoas foram baleadas durante confusão Crédito: Reprodução

Moradores de Paulo Afonso, no norte da Bahia, passaram por um grande susto na noite de terça-feira (7), quando duas pessoas foram baleadas durante uma briga entre um policial militar e um bombeiro. Os dois discutiram enquanto negociavam uma moto.

De acordo com a TV Bahia, o policial militar havia comprado o veículo e cobrava do bombeiro a documentação de transferência, quando a situação saiu do controle. Durante o desentendimento, o PM sacou a arma e tentou atirar no bombeiro, mas acabou atingindo uma pessoa que estava ao lado — uma vítima inocente. Logo depois, o próprio policial foi baleado por um disparo acidental.

Ambos os feridos foram socorridos e levados para uma unidade de saúde. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.

A ocorrência está sendo investigada pela Delegacia Territorial de Paulo Afonso. A Polícia Militar foi procurada pela TV São Francisco e pelo portal g1, mas ainda não se manifestou sobre o caso.

