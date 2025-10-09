Acesse sua conta
Traficante é morto e cinco são presos em operação contra facção que matou casal de jovens na Bahia

Mirella Oliveira Moreira e Gustavo de Jesus Gonçalves foram sequestrados e mortos no dia anterior

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 07:51

Facção virou alvo de operação após morte de casal
Facção virou alvo de operação após morte de casal Crédito: Polícia Civil

Uma operação policial realizada nesta quarta-feira (8), em Iguaí e Ibicuí, no sudoeste baiano, resultou na morte de um suspeito e na prisão de cinco homens ligados a um grupo criminoso investigado por um duplo homicídio na zona rural da região.

Marcos Rodrigo Almeida Sampaio, conhecido como “RD”, de 25 anos, reagiu à abordagem em uma residência no bairro Tancredo Neves, em Ibicuí, e acabou baleado no confronto com os policiais. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Entre os presos estão três homens de 24, 26 e 32 anos que responsáveis por oferecer apoio logístico à facção, incluindo o aluguel de uma garagem em Ibicuí onde foi encontrado um dos veículos usados para monitorar as vítimas.

Outro suspeito, também de 25 anos, foi preso em flagrante após ser identificado por câmeras da Secretaria de Segurança Pública como um dos participantes do sequestro e assassinato das vítimas.

Suspeito foi morto, outros foram presos e carros foram apreendidos

Facção virou alvo de operação após morte de casal por Polícia Civil
Facção virou alvo de operação após morte de casal por Polícia Civil
Facção virou alvo de operação após morte de casal por Polícia Civil
Facção virou alvo de operação após morte de casal por Polícia Civil
1 de 4
Facção virou alvo de operação após morte de casal por Polícia Civil

A ação foi desencadeada após o duplo homicídio de Mirella Oliveira Moreira, de 19 anos, e Gustavo de Jesus Gonçalves, de 16, ocorrido na Fazenda Boa Vista, zona rural de Iguaí.

Segundo as investigações, os dois jovens foram sequestrados na noite anterior por homens armados, que utilizaram um carro posteriormente abandonado após confronto com a Polícia Militar.

A motivação do crime estaria ligada à disputa por pontos de tráfico de drogas na região. As investigações continuam para identificar outros envolvidos nos crimes de associação criminosa armada, sequestro e homicídio.

A operação foi conduzida pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Iguaí, em conjunto com a Polícia Militar. Participaram da ação equipes da Rondesp, da 9ª CIPM, da Polícia Rodoviária Estadual e da Cipe Cacaueira.

