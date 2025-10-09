Farmácias são interditadas após apreensão de quase cinco mil remédios irregulares na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 08:10
Quase cinco mil medicamentos impróprios para o consumo foram apreendidos nesta quarta-feira (8) em Ilhéus, no sul da Bahia, durante uma operação de fiscalização em farmácias da cidade.
Ao todo, 4.798 produtos — entre medicamentos controlados vendidos sem autorização, vencidos ou inadequados para uso — foram retirados de circulação. Três farmácias foram interditadas por irregularidades graves, incluindo a venda ilegal de remédios controlados e o armazenamento de medicamentos vencidos.
Farmácias são interditadas após apreensão de quase 5 mil remédios
A ação aconteceu em cinco estabelecimentos e teve como foco o combate ao comércio irregular de medicamentos. Além das apreensões, as equipes também orientaram os responsáveis pelos locais sobre os procedimentos legais necessários para a regularização das atividades.
A operação, chamada Pharmaco, foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, com apoio da Polícia Técnica, da Vigilância Sanitária Estadu