Homem é preso em Salvador por divulgar vídeos íntimos de mulheres em site pornô internacional

Wendel de Novais
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 09:45
Na quarta-feira (8), um homem de 24 anos foi preso durante a Operação Exposed, que apura a divulgação não autorizada de vídeos íntimos de mulheres. A ação ocorreu nos bairros de São Cristóvão e Cabula, em Salvador, com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e busca e apreensão.
A investigação aponta que cenas de sexo e nudez de mulheres da capital estavam sendo compartilhadas sem consentimento em um site pornográfico de alcance internacional. Até o momento, duas vítimas já foram identificadas, e o conteúdo teria sido publicado por meio de um perfil anônimo na plataforma.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Durante a operação, os agentes apreenderam o celular utilizado para as postagens. O aparelho será periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para auxiliar na identificação de outras vítimas e possíveis coautores do crime.
O homem preso, que atuava em uma empresa de nutrição, foi submetido a exame de corpo de delito e permanece custodiado à disposição da Justiça. A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), unidade do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).