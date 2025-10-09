Acesse sua conta
Homem é preso em Salvador por divulgar vídeos íntimos de mulheres em site pornô internacional

Cenas de sexo e nudez estavam sendo compartilhadas sem consentimento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 09:45

Suspeito divulgou vídeos íntimos de mulher em site pornô Crédito: Polícia Civil

Na quarta-feira (8), um homem de 24 anos foi preso durante a Operação Exposed, que apura a divulgação não autorizada de vídeos íntimos de mulheres. A ação ocorreu nos bairros de São Cristóvão e Cabula, em Salvador, com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e busca e apreensão.

A investigação aponta que cenas de sexo e nudez de mulheres da capital estavam sendo compartilhadas sem consentimento em um site pornográfico de alcance internacional. Até o momento, duas vítimas já foram identificadas, e o conteúdo teria sido publicado por meio de um perfil anônimo na plataforma.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Durante a operação, os agentes apreenderam o celular utilizado para as postagens. O aparelho será periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para auxiliar na identificação de outras vítimas e possíveis coautores do crime.

O homem preso, que atuava em uma empresa de nutrição, foi submetido a exame de corpo de delito e permanece custodiado à disposição da Justiça. A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), unidade do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

