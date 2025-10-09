CRIME

Homem é preso em Salvador por divulgar vídeos íntimos de mulheres em site pornô internacional

Cenas de sexo e nudez estavam sendo compartilhadas sem consentimento

Wendel de Novais

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 09:45

Suspeito divulgou vídeos íntimos de mulher em site pornô Crédito: Polícia Civil

Na quarta-feira (8), um homem de 24 anos foi preso durante a Operação Exposed, que apura a divulgação não autorizada de vídeos íntimos de mulheres. A ação ocorreu nos bairros de São Cristóvão e Cabula, em Salvador, com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e busca e apreensão.

A investigação aponta que cenas de sexo e nudez de mulheres da capital estavam sendo compartilhadas sem consentimento em um site pornográfico de alcance internacional. Até o momento, duas vítimas já foram identificadas, e o conteúdo teria sido publicado por meio de um perfil anônimo na plataforma.

Durante a operação, os agentes apreenderam o celular utilizado para as postagens. O aparelho será periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para auxiliar na identificação de outras vítimas e possíveis coautores do crime.