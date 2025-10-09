SALVADOR

Criança baleada em ação policial no Vale das Pedrinhas pode perder dedo

Arthur, de 9 anos, foi baleado nas costas e nádegas de raspão

Wendel de Novais

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12:02

Protesto foi registrado após menino ser baleado Crédito: Reprodução

O menino Arthur, de 9 anos, baleado enquanto ia para escola acompanhado do pai no bairro da Santa Cruz, em Salvador, pode perder o dedo após ser hospitalizado. A irmã da vítima, que pediu anonimato, explicou ele está fora de risco após ser atingido por dois disparos – um nas costas e outro na mão -, mas pode ter um dedo amputado.

"Graças a Deus não atingiu nada de muito grave e ele não está em risco. Só está vendo se vai amputar o dedo ou se o dedo vai ficar bem. Daqui até segunda-feira a gente vai ter essa resposta. A gente só está revoltado porque toda vez a polícia faz isso e já houve outros casos com crianças aqui no Nordeste”, explicou a jovem.

Protesto foi registrado após menino ser baleado

Por conta da revolta, ainda na noite de quarta-feira (8), manifestantes queimaram objetos e interceptaram ônibus, obrigando motoristas e cobradores a descerem dos veículos, que ficaram atravessados na pista. Ainda segundo a irmã de Arthur, o menino foi baleado por volta das 13h, quando estava ao lado do pai.

"Ele estava indo para a escola por volta das 13h junto com o pai, que fica na Santa Cruz. O pai estava passando com ele na rua e acabou que os policiais estavam vindo e começou um tiroteio. Na mesma hora, o pai de Arthur puxou para o lado, mas era tarde demais. Foi tudo muito rápido”, explicou ela.

Segundo informações da Polícia Civil, uma equipe da Polícia Militar estava em patrulhamento tático na região quando tiros foram disparados por um grupo de homens em direção aos policiais. Em nota, a instituição explicou, que a criança foi atingida de raspão e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE).

"O pai dele entrou em desespero, pediu ajuda à polícia para levar ele para o hospital. A polícia estava recusando, não queria levar a criança para o hospital e queria até ir para cima do pai. Porém, acabou que a polícia levou ele para o hospital, onde ele já fez a cirurgia e está bem, completa a irmã.

O caso foi registrado na 28ª Delegacia Territorial (DT) do Nordeste de Amaralina. Em 2025, o Instituto Fogo Cruzado registrou cinco crianças baleadas em Salvador e Região Metropolitana (RMS). Dessas, uma morreu e quatro ficaram feridas.