Motoristas são retirados de ônibus em protesto contra criança de 9 anos baleada no Vale das Pedrinhas

Menino estava a caminho da escola com o pai, quando foi atingido pelos disparos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 20:52

Protesto em Salvador
Protesto em Salvador Crédito: Reprodução/Redes sociais

Na tarde desta quarta-feira (8), uma criança de apenas 9 anos foi atingida por tiros de raspão durante uma ação da Polícia Militar no bairro de Santa Cruz, em Salvador. À noite, manifestantes queimaram objetos e interceptaram ônibus, obrigando motoristas e cobradores a descerem dos veículos, que ficaram atravessados na pista.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), por volta das 19h, dois veículos foram parados na Avenida Amaralina, após o quartel. Na mesma via, os manifestantes incendiaram objetos. A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) foi acionada para realizar a limpeza da via.

Em outro trecho, na Avenida Juracy Magalhães, próximo à entrada do Vale das Pedrinhas, outro ônibus foi parado. Relatos do Sindicato dos Rodoviários indicam que um grupo de pelo menos dez pessoas interceptou o veículo e recolheu a chave. O motorista foi obrigado a deixar o carro, que teria sido vandalizado com a quebra das janelas, e deixá-lo na contramão.

Conforme informações preliminares da Polícia Civil, uma equipe da Polícia Militar estava em patrulhamento tático na região quando tiros foram disparados por um grupo de homens em direção aos policiais. A criança foi atingida de raspão e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE). Ela estava a caminho da escola com o pai quando foi atingida pelos disparos.

O caso foi registrado na 28ª Delegacia Territorial (DT) do Nordeste de Amaralina. Em 2025, o Instituto Fogo Cruzado registrou cinco crianças baleadas em Salvador e Região Metropolitana (RMS). Dessas, uma morreu e quatro ficaram feridas.

O CORREIO procurou a Polícia Militar, mas não obteve retorno.

