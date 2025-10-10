Acesse sua conta
Caveirão nas ruas e ônibus suspensos: Nordeste de Amaralina tem mais um dia de tensão

Bairro está sem transporte desde a tarde de quarta-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 07:25

Protesto foi registrado após menino de 9 anos ser baleado em ação policial Crédito: Reprodução

O bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador, viveu mais um dia de tensão nesta quinta-feira (9) em meio a operações policiais intensas que incluíram o uso do veículo blindado conhecido como Caveirão por parte da polícia.

A região segue sem circulação de ônibus nesta sexta-feira (10), de acordo com informações da Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob). A suspensão do serviço ocorreu na quarta-feira (8), depois que uma criança de 9 anos foi baleada em ação policial e houve protesto. O menino pode até perder o dedo depois de ser atingido em uma mão e nas costas. 

Durante a manifestação, ônibus foram atravessados na pista e um coletivo chegou a ser incendiado. Como resposta ao protesto, o policiamento foi intensificado com a presença de equipes de diferentes unidades da Polícia Militar da Bahia (PM-BA).

Ao longo da quinta-feira, houve intensa movimentação de viaturas dentro do bairro, com uso do Caveirão, além de pontos de abordagem nas entradas do Nordeste. A ação não foi suficiente para garantir a sensação de segurança, já que 10 escolas municipais não funcionaram no bairro por conta do clima de tenção.

As escolas que não abriram foram: Neusa Nery, Artur de Sales, Teodoro Sampaio, José Calazans, Pedro Nolasco, Vale das Pedrinhas, Zulmira Torres e Comunitária Cristo Redentor, onde estuda a criança baleada, segundo a Secretaria Municipal de Educação (Smed). Ao todo, 2.547 alunos ficaram sem aula.

Tags:

Polícia Operação Policial

