Saiba quem são a jovem e o adolescente sequestrados e mortos por facção na Bahia

Mirella Oliveira Moreira e Gustavo de Jesus Gonçalves foram identificados

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 08:08

Mirella Oliveira Moreira, 19 anos, e Gustavo de Jesus Gonçalves, 16, foram mortos Crédito: Reprodução

A jovem e o adolescente que foram sequestrados e mortos na zona rural de Iguaí, no sul da Bahia, foram identificados, respectivamente, como Mirella Oliveira Moreira, 19 anos, e Gustavo de Jesus Gonçalves, 16.

De acordo com a Polícia Civil, os dois foram levados por homens armados até a Fazenda Boa Vista, na zona rural do município, onde foram executados. As investigações apontam que o crime está relacionado à disputa entre facções.

Suspeito foi morto, outros foram presos e carros foram apreendidos

O sequestro foi realizado com o uso de um carro, que mais tarde foi abandonado após confronto com equipes da Polícia Militar. Na operação para localizar os envolvidos, cinco suspeitos foram identificados: um morreu em confronto e quatro foram presos.

O traficante morto foi identificado como Marcos Rodrigo Almeida Sampaio, 25, conhecido como “RD”. Ele foi localizado em uma casa no bairro Tancredo Neves, em Ibicuí, mas resistiu, foi baleado por policiais e não resistiu aos ferimentos.

Entre os presos estão três homens de 24, 26 e 32 anos, apontados como responsáveis por dar apoio logístico à facção criminosa. Eles teriam alugado uma garagem em Ibicuí usada para esconder um dos veículos utilizados na vigilância das vítimas.

O quarto preso, também de 25 anos, foi capturado em flagrante após ser identificado por câmeras da Secretaria de Segurança Pública como um dos participantes diretos do sequestro e assassinato de Mirella e Gustavo. As investigações continuam.

Tags:

