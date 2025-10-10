Acesse sua conta
Mulher é presa por integrar facção e participar de sequestros e mortes em Eunápolis

Adriana Stolze de Jesus, 46 anos, chegou a resistir à prisão

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11:09

Adriana é investigada por tráfico, desaparecimentos e mortes
Adriana é investigada por tráfico, desaparecimentos e mortes Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Adriana Stolze de Jesus, 46 anos, foi presa na manhã desta sexta-feira (10), no bairro Rosa Neto, em Eunápolis, no sul da Bahia. Ela é investigada por integrar uma facção criminosa e por envolvimento com o tráfico de drogas.

Contra Adriana havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Eunápolis. Ela também é apontada como uma das envolvidas no desaparecimento e morte de Cícero Fernando dos Santos Garcia e Diogo Antonio Góes da Silva Martins, crimes ocorridos em 31 de julho de 2023.

Adriana chegou a resistir contra a abordagem e precisou ser algemada. Após a prisão, ela foi encaminhada à delegacia, onde passou pelos procedimentos legais e será submetida a exame de corpo de delito antes de ser apresentada à audiência de custódia.

A prisão foi feita pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN), da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e da 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis.

