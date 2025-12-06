Verão na Bahia: veja o calendário completo de ensaios em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 06:05
Entre dezembro e fevereiro, há festa todo final de semana em Salvador. Os ensaios de verão, que são uma preparação dos artistas para o Carnaval, são os principais eventos da alta estação da capital baiana — junto com as festas populares religiosas, é claro. O CORREIO reuniu os principais ensaios de verão que acontecerão na cidade. Confira abaixo atrações, datas, locais, valores dos ingressos e onde comprar.
Ensaios de verão de Salvador
Quando: 14 de dezembro e 11 de janeiro
Onde: Candyall Guetho Square
Ingressos: Entre R$ 120 e R$ 600
Vendas: na plataforma Bora Tickets
Quando: 7 de dezembro, 4 de janeiro, 18 de janeiro e 1º de fevereiro
Onde: Candyall Guetho Square
Ingressos: Pista R$ 150 (meia 1º lote) / Camarote R$ 250 (meia 1º lote) / Lounge R$ 350 (meia 1º lote)
Vendas: loja Bora Tickets - no 2º piso do Shopping da Bahia - ou através do site boratickets.com.br
Quando: 20 de dezembro
Onde: Clube Espanhol
Ingressos: R$ 60 (Arena) e R$ 140 (Área vip)
Vendas: Meu Bilhete
Atrações: Ara Ketu, Durval Lelys e Xanddy Harmonia
Quando: 10 de Janeiro de 2026, às 15h
Onde: Arena Fonte Nova
Ingressos: Entre R$ 120 e R$ 240
Vendas: Ticketmaker
Atrações: Léo Santana, Thiaguinho, Ludmilla e Natanzinho Lima
Quando: 9 de janeiro
Onde: Wet Eventos
Ingressos: Entre R$ 60 e R$ 380
Vendas: Loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou no site boratickets.com.br
Atrações: Saulo, Henry Freitas e o grupo Filhos de Jorge.
Quando: 5 de janeiro (Concha Acústica) e 9 de fevereiro (Ondina-Barra)
Ingressos: Sympla
Atrações: Jau e Edson Gomes
Quando: 3 de janeiro
Onde: Porto Salvador
Ingressos: Entre R$ 75 e R$ 280
Vendas: Ticketmaker
Quando: 1 de fevereiro
Onde: Shopping da Bahia, Estacionamento E
Ingressos: A partir de R$ 100
Vendas: Bilheteria Digital