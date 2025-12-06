FESTA

Verão na Bahia: veja o calendário completo de ensaios em Salvador

CORREIO listou os principais ensaios da capital baiana até o Carnaval

Millena Marques

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 06:05

Show da Timbalada Crédito: Lucas Assis e Elias Dantas/Divulgação

Entre dezembro e fevereiro, há festa todo final de semana em Salvador. Os ensaios de verão, que são uma preparação dos artistas para o Carnaval, são os principais eventos da alta estação da capital baiana — junto com as festas populares religiosas, é claro. O CORREIO reuniu os principais ensaios de verão que acontecerão na cidade. Confira abaixo atrações, datas, locais, valores dos ingressos e onde comprar.

Sarau do Brown

Quando: 14 de dezembro e 11 de janeiro

Onde: Candyall Guetho Square

Ingressos: Entre R$ 120 e R$ 600

Vendas: na plataforma Bora Tickets

Ensaio de Verão da Timbalada

Quando: 7 de dezembro, 4 de janeiro, 18 de janeiro e 1º de fevereiro

Onde: Candyall Guetho Square

Ingressos: Pista R$ 150 (meia 1º lote) / Camarote R$ 250 (meia 1º lote) / Lounge R$ 350 (meia 1º lote)

Vendas: loja Bora Tickets - no 2º piso do Shopping da Bahia - ou através do site boratickets.com.br

Ensaio do Pagodart

Quando: 20 de dezembro

Onde: Clube Espanhol

Ingressos: R$ 60 (Arena) e R$ 140 (Área vip)

Pranchão

Atrações: Ara Ketu, Durval Lelys e Xanddy Harmonia

Quando: 10 de Janeiro de 2026, às 15h

Onde: Arena Fonte Nova

Ingressos: Entre R$ 120 e R$ 240

Baile da Santinha

Atrações: Léo Santana, Thiaguinho, Ludmilla e Natanzinho Lima

Quando: 9 de janeiro

Onde: Wet Eventos

Ingressos: Entre R$ 60 e R$ 380

Vendas: Loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou no site boratickets.com.br

Melhor Segunda-feira do Mundo com Xanddy

Atrações: Saulo, Henry Freitas e o grupo Filhos de Jorge.

Quando: 5 de janeiro (Concha Acústica) e 9 de fevereiro (Ondina-Barra)

Pôr do Jau

Atrações: Jau e Edson Gomes

Quando: 3 de janeiro

Onde: Porto Salvador

Ingressos: Entre R$ 75 e R$ 280

Saulo Som e Sol

Quando: 1 de fevereiro

Onde: Shopping da Bahia, Estacionamento E