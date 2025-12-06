Acesse sua conta
Verão na Bahia: veja o calendário completo de ensaios em Salvador

CORREIO listou os principais ensaios da capital baiana até o Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 06:05

Show da Timbalada
Show da Timbalada Crédito: Lucas Assis e Elias Dantas/Divulgação

Entre dezembro e fevereiro, há festa todo final de semana em Salvador. Os ensaios de verão, que são uma preparação dos artistas para o Carnaval, são os principais eventos da alta estação da capital baiana — junto com as festas populares religiosas, é claro. O CORREIO reuniu os principais ensaios de verão que acontecerão na cidade. Confira abaixo atrações, datas, locais, valores dos ingressos e onde comprar.

Ensaios de verão de Salvador

Léo Santana - Baile da Santinha por divulgação
Sarau do Brown por Dodô Villar
Ensaio da Timbalada por Divulgação
Ensaio do Pagodart por Divulgação
Pranchão com Durval Lelys por paula fróes
Xanddy na Melhor Segunda-feira do Mundo por Marina Silva/CORREIO
Saulo volta com o Saulo, Som e Sol por Divulgação/Camarote Salvador
Pôr do Jau por Divulgação
1 de 8
Léo Santana - Baile da Santinha por divulgação

Sarau do Brown

Quando: 14 de dezembro e 11 de janeiro

Onde: Candyall Guetho Square

Ingressos: Entre R$ 120 e R$ 600

Vendas: na plataforma Bora Tickets

Ensaio de Verão da Timbalada

Quando: 7 de dezembro, 4 de janeiro, 18 de janeiro e 1º de fevereiro

Onde: Candyall Guetho Square

Ingressos: Pista R$ 150 (meia 1º lote) / Camarote R$ 250 (meia 1º lote) / Lounge R$ 350 (meia 1º lote)

Vendas: loja Bora Tickets - no 2º piso do Shopping da Bahia - ou através do site boratickets.com.br

Leia mais

Imagem - Só para depois do Carnaval: confira programação do Verão de Salvador

Só para depois do Carnaval: confira programação do Verão de Salvador

Imagem - Show beneficente reúne Ivete Sangalo, Margareth Menezes e Flávio Venturini em Salvador

Show beneficente reúne Ivete Sangalo, Margareth Menezes e Flávio Venturini em Salvador

Imagem - Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles neste mês

Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles neste mês

Ensaio do Pagodart

Quando: 20 de dezembro

Onde: Clube Espanhol

Ingressos: R$ 60 (Arena) e R$ 140 (Área vip)

Vendas: Meu Bilhete

Pranchão

Atrações: Ara Ketu, Durval Lelys e Xanddy Harmonia

Quando: 10 de Janeiro de 2026, às 15h

Onde: Arena Fonte Nova

Ingressos: Entre R$ 120 e R$ 240

Vendas: Ticketmaker

Baile da Santinha

Atrações: Léo Santana, Thiaguinho, Ludmilla e Natanzinho Lima

Quando: 9 de janeiro

Onde: Wet Eventos

Ingressos: Entre R$ 60 e R$ 380

Vendas: Loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou no site boratickets.com.br

Melhor Segunda-feira do Mundo com Xanddy

Atrações: Saulo, Henry Freitas e o grupo Filhos de Jorge.

Quando: 5 de janeiro (Concha Acústica) e 9 de fevereiro (Ondina-Barra)

Ingressos: Sympla

Pôr do Jau

Atrações: Jau e Edson Gomes

Quando: 3 de janeiro

Onde: Porto Salvador

Ingressos: Entre R$ 75 e R$ 280

Vendas: Ticketmaker

Saulo Som e Sol

Quando: 1 de fevereiro

Onde: Shopping da Bahia, Estacionamento E

Ingressos: A partir de R$ 100

Vendas: Bilheteria Digital

