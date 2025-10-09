Prefeitura abre concurso público com 160 vagas e salários de até R$ 12 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12:55
A Prefeitura de Santo Abade, no estado de Minas Gerais, tem concurso aberto com 160 vagas e salários iniciais de até R$ 12 mil. As oportunidades são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade.
As inscrições, que já estão abertas, vão até o dia 13 de outubro. O maior destaque do certame são as três vagas para médico, que tem remuneração estabelecida em R$ 12 mil por 40 horas de trabalho semanal. Veja detalhes de todas vagas abaixo:
Prefeitura de Santo Abade
Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Império Concursos, que é o responsável pela organização do certame. Além de prova objetiva, os candidatos podem passar por prova de títulos no caso do nível superior.
As taxas de inscrição variam entre R$ 70 para nível fundamental, R$ 100 para nível médio e R$ 150 para o nível superior.