Prefeitura abre concurso com 73 vagas e salários de até R$ 18,8 mil

Wendel de Novais
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 12:50
A Prefeitura de Palotina, no interior do Paraná, abriu um concurso público com 73 vagas e salários iniciais que chegam até R$ 18, 8 mil. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 30 de outubro para os interessados no certame.
Dentre as vagas, o maior destaque são as duas para função de médico ginecologista, que tem o salário inicial estabelecido em R$ 18.801,94 e jornada de trabalho de 30 horas semanais. Veja todas vagas e salários na galeria abaixo:
Vagas e salários foram divulgados
Para o concurso, a gestão municipal de Palotina contratou a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) como banca organizadora. É pelo site da instituição, inclusive, o único meio para que os candidatos se inscrevam.
No ato de inscrição, os candidatos vão precisar arcar com uma taxa de R$ 60 para as vagas de nível fundamental, R$ 100 para médio/técnico e R$ 140 para superior. Todos os detalhes do certame estão no edital divulgado.