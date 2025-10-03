Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso com 73 vagas e salários de até R$ 18,8 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 12:50

Vagas são para Prefeitura de Palotina Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Palotina, no interior do Paraná, abriu um concurso público com 73 vagas e salários iniciais que chegam até R$ 18, 8 mil. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 30 de outubro para os interessados no certame.

Dentre as vagas, o maior destaque são as duas para função de médico ginecologista, que tem o salário inicial estabelecido em R$ 18.801,94 e jornada de trabalho de 30 horas semanais. Veja todas vagas e salários na galeria abaixo:

Para o concurso, a gestão municipal de Palotina contratou a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) como banca organizadora. É pelo site da instituição, inclusive, o único meio para que os candidatos se inscrevam.

No ato de inscrição, os candidatos vão precisar arcar com uma taxa de R$ 60 para as vagas de nível fundamental, R$ 100 para médio/técnico e R$ 140 para superior. Todos os detalhes do certame estão no edital divulgado.

Tags:

Vagas Concurso

