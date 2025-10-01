Prefeitura lança concurso público com 254 vagas e salários de até R$ 6,8 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 11:30
A Prefeitura de Floriano, no Piauí, lançou um novo concurso público para o preenchimento de 254 vagas imediatas com salários iniciais que chegam até R$ 6,8 mil. O certame, que será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), tem oportunidades nos níveis fundamental, médio, técnico e superior.
O salário mais alto do concurso foi estabelecido para as 26 vagas para médicos com atuação em diferentes áreas da saúde do município. Para a função, a jornada de trabalho estabelecida é de 40 horas semanais e os vencimentos iniciais ficam em R$ 6.806,41. Veja todos os detalhes das vagas na galeria abaixo:
Prefeitura de Floriano
O concurso vai ter prova objetiva para os cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Para determinados cargos de nível superior, haverá também prova de títulos e para o cargo de advogado haverá ainda prova discursiva com peça processual. O edital foi dividido em três: geral (162 vagas), educação (90) e advogado (2).
Para os professores, o salário é de R$ 3.163,09. Os advogados, por sua vez, R$ 3.822,10. A previsão de aplicação da prova objetiva é o dia 14 de dezembro. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 1º de novembro de 2025. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site oficial da banca examinadora (IDIB).