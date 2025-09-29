Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso público com 160 vagas e salários de até 12 mil

Oportunidades são para níveis fundamental, médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11:45

Vagas são para Prefeitura de São Bento Abade Crédito: Reprodução

Para quem quer começar a semana dando um passo à frente no sonho de ter estabilidade na carreira, a Prefeitura de São Bento Abade, em Minas Gerais, divulgou um novo concurso público. Ao todo, são 160 vagas disponíveis no certame que tem salários iniciais que chegam até R$ 12 mil para candidatos aprovados.

As vagas de maior destaque são as três para médicos de Posto de Saúde da Família, que vão faturar R$ 12 mil por uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os outros cargos variam entre auxiliar de serviços gerais, servidores administrativos, professores e diversas outras funções. Veja todas as vagas e salários na galeria abaixo:

Prefeitura de São Bento Abade

Vagas e salários foram divulgados
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 4
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

As inscrições para o certame já estão abertas e vão permanecer assim até o dia 13 de outubro no site da Império Concurso, que foi definida como banca organizadora do concurso pela administração municipal. As taxas de inscrição são de R$ 70 para nível fundamental, R$ 100 para médio e técnico e R$ 150 para superior.

A prova objetiva está prevista para o dia 26 de outubro. Para determinadas vagas, vai haver provas práticas e há outras que terão análise de títulos. Todos os detalhes do concurso podem ser conferidos em edital disponível no site da Império.

