Prefeitura abre concurso público com 40 vagas e salários de até R$ 13 mil

Cargos disponíveis são para níveis fundamental, médio, técnico e superior

Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11:30

Vagas sáo para a cidade de São Domingos do Sul Crédito: Reprodução

A Prefeitura de São Domingos do Sul, no Rio Grande do Sul, abriu concurso público com 40 vagas em diferentes áreas da gestão municipal e salários iniciais que chegam até R$ 13 mil. Os cargos disponíveis para o certame são dos níveis fundamental, médio e superior, como auxiliar de serviços gerais, eletricista e farmacêutico.

O cargo com o maior salário é o de médico clínico geral, que tem remuneração inicial estabelecida em R$ 13.005,25 por 40 horas semanais. Para a função, é preciso ter ensino superior completo, habilitação legal para o exercício da profissão e registro no conselho de classe.

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 16 de outubro pelo site da Legalle Concursos, que é a banca responsável por organizar o certame. As taxas de inscrição são de R$ 100 para candidatos de nível fundamental, R$ 120 para nível médio/técnico e R$ 150 para quem vai concorrer a vagas de nível superior.