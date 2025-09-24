ASTROLOGIA

Descubra qual é o seu Anjo da Guarda com sua data de nascimento

De acordo com a Astrologia, cada pessoa tem um anjo da guarda que nos acompanha desde o nascimento até a morte

Elis Freire

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08:00

Anjo da guarda / Ilustrativa Crédito: FreePik

A Astrologia e a espiritualidade caminham juntas, unindo o conhecimento em arquétipos, nos astros e em livros sagrados para entender os caminhos traçados para a vida das pessoas. De acordo com essa perspectiva, cada um tem um Anjo da Guarda desde o nascimento até sua morte, oferecendo proteção, orientação e inspiração ao longo da vida.

O Anjo da Guarda é um ser espiritual ligado ao seu signo zodiacal e à data do seu nascimento de cada um. Enviando sinais atravpes dos sonhos e de intuições esse anjo auxiliaria na realização da pessoa, que busca se conectar com à sua energia. A palavra "anjo" pode ser interpretadas justamente como “mensageiro”, por isso ele funciona como um elo entre o mundo espiritual e a Terra.

No total são 72 anjos para os 12 meses do ano, alguns presentes na Bíblia e outros em textos apócrifos, escritos por comunidades pré-cristãs ou mesmo cristãs, mas que não foram reconhecidas pelo cânon da Igreja Católica.

Saiba qual é o seu anjo da guarda a partir da sua data de nascimento:

Nemamiah – 28 de dezembro a 1º de janeiro: é capaz de revelar a causa de seus problemas mais profundos.

Yeialel – 2 a 6 de janeiro: ajuda você a desenvolver suas habilidades psíquicas, como clarividência e lucidez.

Harahel – 7 a 11 de janeiro: seu principal objetivo é ajudá-lo a realizar seus sonhos.

Mitzrael – 12 a 16 de janeiro: corrige seus erros e orienta você a entender a importância da obediência e da autoridade.

Umabel – 17 a 21 de janeiro: dá a você uma profunda consciência da vida, além de fornecer concentração e compreensão quando necessário.

Iahhel – 22 a 26 de janeiro: aumente seus pensamentos positivos e construtivos e ensine você a desfrutar da solidão e da tranquilidade.

Anauel – 27 de janeiro a 1º de fevereiro: permite que a comunicação e o relacionamento com outras pessoas sejam bem-sucedidos.

Mehiel – 2 a 6 de fevereiro: favorece a imaginação, a inteligência e a compreensão. É um grande aliado contra as energias e forças das trevas.

Damabias – 7 a 11 de fevereiro: ele é aquele que dá amor incondicional a todos que vêm a ele.

Manakel – 12 a 16 de fevereiro: elimine os medos por meio da compreensão e da transformação.

Eiael – 17 a 21 de fevereiro: orienta a tomar boas decisões e a apoiá-lo quando sentir que tudo está perdido.

Habuhiah – 22 a 26 de fevereiro: é o padrão de terapias médicas, bem como tratamentos espirituais ou metafísicos.

Rochel – 27 de fevereiro a 3 de março: ele se encarrega de dar a cada pessoa o que ele merece, é o símbolo da justiça e da justiça.

Jabamiah – 4 a 8 de março: entregue energia curativa à sua vida. Consegue regenerar, curar, revitalizar e restaurar a harmonia.

Haiaiel – 9 a 13 de março: nos dá proteção divina e nos ajuda a tomar decisões justas e corretas.

Mumiah – 14 a 19 de março: ajuda a concluir tarefas difíceis e nos dá a energia necessária para começar novas.

Vehuiah – 20 a 24 de março: nos leva ao nosso destino. Doe energias quando mais precisamos delas.

Jeliel – 25 a 29 de março: fornece amor e sabedoria em nossas vidas. Sua missão é espalhar o amor em todas as suas formas.

Sitael – 30 de março a 3 de abril: sua missão é nos ajudar a alcançar o sucesso e realizar nossos sonhos.

Elemiah – 4 a 8 de abril: você pode ir até ele sempre que precisar saber qual é o caminho certo em sua vida.

Mahasiah – 9 a 13 de abril: ele é o guia e assistente dos alunos.

Lelahel – 14 a 18 de abril: tire todas as suas dúvidas e nos ensine a olhar para dentro.

Aciaiah – 19 a 23 de abril: concede paciência sagrada quando passamos por momentos difíceis em nossas vidas.

Cahetel – 24 a 28 de abril: é o anjo das mudanças na vida. Invoque-o quando precisar de uma mudança real.

Haziel – 29 de abril a 3 de maio: traga perdão e reconciliação para sua vida.

Aladiah – 4 a 8 de maio: ele é o portador de segundas chances e tem uma capacidade de cura.

Laoviah – 9 a 13 de maio: ajude a desenvolver sua intuição no mundo terrestre e espiritual.

Hahaiah – 14 a 18 de maio: ensina você a amar a si mesmo e meditar.

Lezalel – 19 a 23 de maio: traz reconciliação e afinidade quando você tem problemas em um relacionamento.

Mebahel – 24 a 28 de maio: é o grande protetor da verdade, da justiça, da liberdade e do compromisso.

Hariel – 29 de maio a 3 de junho: ajuda as pessoas a se livrarem de vícios e dependências.

Hakamiah – 4 a 8 de junho: ensina e fornece lealdade conforme os princípios divinos.

Lauviah – 9 a 13 de junho: é o anjo da vitória e das pessoas bem-sucedidas.

Caliel – 14-18 de junho: nos ajuda a entender as diferenças entre o bem e o mal.

Leuviah – 19 a 23 de junho: salve as memórias de suas vidas passadas.

Pahaliah – 24 a 28 de junho: ele é o anjo daqueles que querem se livrar do comportamento antigo e ruim.

Nelchael – 29 de junho e 3 de julho: é o anjo daqueles que têm o desejo fervoroso de aprender.

Leiel – 4 a 8 de julho: traz um senso de ordem e disciplina para aqueles que mais precisam.

Melahel – 9 a 13 de julho: tem a capacidade de curar, por isso protege os médicos e qualquer pessoa que se dedica a curar os outros.

Hahiuiah – 14 a 18 de julho: dá aos nascidos neste momento a virtude da sinceridade e da verdade.

Nith-Haiah – 19 a 23 de julho: ensina a entender e usar as forças espirituais corretamente.

Haaiah – 24 a 28 de julho: guarde bem os segredos que não devem ser revelados.

Ierathel – 29 de julho a 2 de agosto: ele é o propagador da luz divina.

Séheiah – 3 a 7 de agosto: protege você de acidentes, quedas, raios, incêndios ou doenças.

Reiiel – 8 a 13 de agosto: capaz de nos libertar de qualquer força maligna e feitiçaria.

Omael – 14 a 18 de agosto: ajuda você a criar projetos, expandir seus sonhos e torná-los realidade.

Lecabel – 19 a 23 de agosto: as pessoas que estão sob sua proteção tentarão alcançar a perfeição em suas vidas.

Vasariah – 24 a 28 de agosto: oferece sabedoria para reflexão e encontrar a solução para os problemas.

Yehuiah – 29 de agosto a 2 de setembro: ensina os benefícios de colaborar em equipe e trabalhar com outras pessoas facilmente.

Lehahiah – 3 a 7 de setembro: os nascidos sob seu signo seguirão as leis de Deus, mesmo que não as entendam.

Chavakiah – 8 a 12 de setembro: é o anjo da reconciliação por excelência.

Menadel – 13 a 17 de setembro: pode nos ajudar a conseguir um emprego melhor, adequado ao que sempre sonhamos.

Aniel – 18 a 22 de setembro: ele está relacionado a dinheiro e troca.

Haamiah – 23 a 27 de setembro: é o anjo dos rituais, cerimônias e dias mágicos.

Rehael – 28 de setembro a 2 de outubro: isso ajuda a entender as coisas mais profundamente.

Iezel – 3 a 7 de outubro: traz conforto para nossas vidas, nos ensina a apreciar os tempos de renovação.

Hahahel – 8 a 12 de outubro: nos ajuda a ser fiéis em nossa missão na Terra e despertar nossa vocação espiritual.

Mikael – 13 a 17 de outubro: ajuda nas organizações, bem como no ensino do bem e do mal.

Veualiah – 18-22 de outubro: é o anjo da prosperidade, abundância e riqueza para sua vida.

Yelahiah – 23 a 28 de outubro: ele é um guerreiro da luz, por isso é um protetor e guia celestial.

Sealiah – 29 de outubro a 2 de novembro: responsável pela motivação, disposição, pureza e intenção.

Ariel – 3 a 7 de novembro: favorece nossa clarividência.

Asaliah – 8 a 12 de novembro: ajuda você a descobrir a verdade escondida nas pequenas coisas da vida.

Mihael – 13 a 17 de novembro: é responsável por trazer harmonia aos relacionamentos.

Vehuel – 18-22 de novembro: ele é o guia de todos os que desejam alcançar a iluminação espiritual.

Daniel – 23 a 27 de novembro: é quem nos ajuda a desenvolver nossas habilidades de comunicação.

Hahasiah – 28 de novembro a 2 de dezembro: cura com energia cósmica e ajuda médicos e enfermeiros a fazerem seu trabalho.

Imamiah – 3 a 7 de dezembro: com ele, podemos curar e reparar a maioria dos nossos erros.

Nanael – 8 a 12 de dezembro: é o anjo da comunicação espiritual em todas as suas formas.

Nithael – 13 a 17 de dezembro: representa a eterna juventude. Isso ocorre porque está extremamente ligado ao rejuvenescimento.

Mebahiah – 18 a 22 de dezembro: traz clareza e conforto à sua vida.