Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos terão apoio inesperado do Universo este mês; veja se o seu está entre eles

Setembro promete ser intenso, mas terá alívio para alguns segundo previsões

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 19:54

Horóscopo, zodíaco e signos
Horóscopo, zodíaco e signos Crédito: SHUTTERSTOCK

Em setembro, Saturno, Urano, Netuno e Plutão estão retrógrados, o que, segundo a Astrologia, traz energias intensas de reflexão, amadurecimento e reavaliações. Dois eclipses que acontecerão este mês trarão ainda mais transformações e novos começos. Porém, mesmo com o cenário dos astros considerado desafiador, de acordo com o time de astrólogos João Bidu alguns signos vão receber um empurrãozinho inesperado do Universo, levando a oportunidades, conquistas e alívio. 

Signos do Zodíaco

Áries por Canva
Touro por Canva
Gêmeos por Canva
Câncer por Reprodução
Leão por Canva
Virgem por Canva
Escorpião por Canva
Sagitário por Canva
Libra por Canva
Aquário por Canva
Capricórnio por Canva
Peixes por Canva
1 de 12
Áries por Canva

Leia mais

Imagem - 3 signos vão passar em entrevistas de emprego em setembro; saiba quais

3 signos vão passar em entrevistas de emprego em setembro; saiba quais

Imagem - O seu está na lista? Confira quais signos podem ganhar aumento em Setembro

O seu está na lista? Confira quais signos podem ganhar aumento em Setembro

Imagem - 4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Veja os 3 signos que terão apoio inesperado do Universo

Áries

Preparem-se porque setembro promete fortes emoções! Graças a Vênus iluminando sua 5ª Casa até o dia 19, você pode receber boas surpresas na área amorosa. Além disso, Marte chega com tudo na Casa 8 após o dia 22, trazendo intensidade, coragem e até oportunidades de transformar situações complicadas em vitórias. Assim, mesmo que os eclipses mexam com suas emoções, o Universo vai colocar pessoas e caminhos no seu trajeto para ajudar a seguir em frente com mais confiança.

Gêmeos

Podem se animar porque Urano retrógrado chega para cutucar sua criatividade e abrir portas inesperadas. Como se não bastasse, Júpiter dá aquela forcinha na sua Casa da Fortuna, e isso pode resultar em ganhos financeiros ou oportunidades profissionais que surgem quando menos espera. Além disso, a energia virginiana ativa sua disciplina, ajudando a organizar projetos e dar passos importantes. Em outras palavras, o Universo vai mostrar que, mesmo em meio a mudanças, você não está sozinha(o).

Sagitário

Esse mês promete ser daqueles em que a sorte brilha sem pedir licença. O Sol, Mercúrio e Vênus iluminam sua Casa do Trabalho e da carreira, destacando seus talentos e esforços. Para completar, Júpiter, seu planeta regente, está super ativo e promete abrir portas inesperadas, seja em forma de reconhecimento profissional, apoio de superiores ou até um pix surpresa que não estava no seu radar. Portanto, setembro será um mês em que você pode se sentir realmente amparada(o) pelo Universo.

*As previsões são do site João Bidu

Leia mais

Imagem - Signos vão enfrentar grandes reviravoltas com eclipse solar de setembro; veja previsões

Signos vão enfrentar grandes reviravoltas com eclipse solar de setembro; veja previsões

Imagem - Anjo da Guarda trará recados sobre amor e carreira para os signos neste dia 17 de setembro

Anjo da Guarda trará recados sobre amor e carreira para os signos neste dia 17 de setembro

Imagem - 3 signos que vão enfrentar reviravoltas até o fim de setembro

3 signos que vão enfrentar reviravoltas até o fim de setembro

Mais recentes

Imagem - ‘Casamento às Cegas 50+’: Casal joga aliança fora antes da lua de mel e desiste do reality

‘Casamento às Cegas 50+’: Casal joga aliança fora antes da lua de mel e desiste do reality
Imagem - Chico Buarque se defende em ação de paternidade; veja o que ele alega

Chico Buarque se defende em ação de paternidade; veja o que ele alega
Imagem - Vestígios de vida em Marte: o que significam as descobertas mais fortes já feitas no planeta vermelho

Vestígios de vida em Marte: o que significam as descobertas mais fortes já feitas no planeta vermelho

MAIS LIDAS

Imagem - Hábito de menos de um minuto mantém os lençóis limpos e frescos por mais tempo
01

Hábito de menos de um minuto mantém os lençóis limpos e frescos por mais tempo

Imagem - 4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê
02

4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Imagem - Motorista processa BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias
03

Motorista processa BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
04

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo