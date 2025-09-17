CONQUISTAS

3 signos terão apoio inesperado do Universo este mês; veja se o seu está entre eles

Setembro promete ser intenso, mas terá alívio para alguns segundo previsões

Elis Freire

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 19:54

Horóscopo, zodíaco e signos Crédito: SHUTTERSTOCK

Em setembro, Saturno, Urano, Netuno e Plutão estão retrógrados, o que, segundo a Astrologia, traz energias intensas de reflexão, amadurecimento e reavaliações. Dois eclipses que acontecerão este mês trarão ainda mais transformações e novos começos. Porém, mesmo com o cenário dos astros considerado desafiador, de acordo com o time de astrólogos João Bidu alguns signos vão receber um empurrãozinho inesperado do Universo, levando a oportunidades, conquistas e alívio.

Signos do Zodíaco 1 de 12

Veja os 3 signos que terão apoio inesperado do Universo

Áries

Preparem-se porque setembro promete fortes emoções! Graças a Vênus iluminando sua 5ª Casa até o dia 19, você pode receber boas surpresas na área amorosa. Além disso, Marte chega com tudo na Casa 8 após o dia 22, trazendo intensidade, coragem e até oportunidades de transformar situações complicadas em vitórias. Assim, mesmo que os eclipses mexam com suas emoções, o Universo vai colocar pessoas e caminhos no seu trajeto para ajudar a seguir em frente com mais confiança.

Gêmeos

Podem se animar porque Urano retrógrado chega para cutucar sua criatividade e abrir portas inesperadas. Como se não bastasse, Júpiter dá aquela forcinha na sua Casa da Fortuna, e isso pode resultar em ganhos financeiros ou oportunidades profissionais que surgem quando menos espera. Além disso, a energia virginiana ativa sua disciplina, ajudando a organizar projetos e dar passos importantes. Em outras palavras, o Universo vai mostrar que, mesmo em meio a mudanças, você não está sozinha(o).

Sagitário

Esse mês promete ser daqueles em que a sorte brilha sem pedir licença. O Sol, Mercúrio e Vênus iluminam sua Casa do Trabalho e da carreira, destacando seus talentos e esforços. Para completar, Júpiter, seu planeta regente, está super ativo e promete abrir portas inesperadas, seja em forma de reconhecimento profissional, apoio de superiores ou até um pix surpresa que não estava no seu radar. Portanto, setembro será um mês em que você pode se sentir realmente amparada(o) pelo Universo.