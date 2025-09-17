ASTROLOGIA

Anjo da Guarda trará recados sobre amor e carreira para os signos neste dia 17 de setembro

Orientações espirituais para amor, carreira e bem-estar

Fernanda Varela

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:19

Signos, horóscopo e zodíaco Crédito: Divulgação

O Anjo da Guarda é considerado um guia que acompanha cada pessoa, oferecendo proteção, sabedoria e sinais capazes de iluminar decisões importantes do dia a dia. Nesta quarta-feira (17), todos os signos recebem mensagens especiais, com conselhos que podem influenciar escolhas no amor, no trabalho e no desenvolvimento pessoal.

As orientações angelicais indicam atenção aos detalhes, equilíbrio emocional e abertura para novas oportunidades. A energia do dia pede prudência, empatia e confiança para lidar com desafios e fortalecer vínculos.

Áries

A coragem do ariano deve caminhar lado a lado com a paciência. O Anjo da Guarda alerta para evitar decisões impulsivas. No trabalho, planejamento é o diferencial. Já no amor, pequenos gestos de carinho trarão harmonia.

Touro

O recado é valorizar o que já foi conquistado. O dia favorece estabilidade e prosperidade. No campo afetivo, cuidar de si mesmo fortalece os laços. Na carreira, disciplina e foco garantem resultados consistentes.

Gêmeos

O diálogo será a chave. Expressar sentimentos com clareza e ouvir mais o outro pode abrir portas. Parcerias estratégicas favorecem o trabalho, enquanto no amor, palavras bem escolhidas fortalecem a relação.

Câncer

A intuição ganha destaque. O Anjo da Guarda orienta o canceriano a cuidar do bem-estar emocional e estreitar laços familiares. No amor, ternura e compreensão fazem diferença. No trabalho, paciência será essencial.

Leão

O brilho leonino deve ser equilibrado com humildade. O momento é positivo para se destacar no trabalho, desde que haja colaboração. No amor, gestos de afeto fortalecem a parceria. Liderar com inspiração é o segredo.

Virgem

Organização e disciplina são as palavras do dia. Cumprir tarefas com foco trará clareza e bons resultados. No campo afetivo, atenção aos detalhes reforça a conexão. Momentos de introspecção ajudam em decisões importantes.

Libra

O recado angelical pede equilíbrio em todas as áreas. Relações interpessoais e profissionais serão favorecidas pelo diálogo. No trabalho, agir com diplomacia trará frutos positivos. É um bom dia para cultivar paz interior.

Escorpião

Transformação é a palavra-chave. O Anjo da Guarda orienta o escorpiano a lidar com desafios de forma consciente, transformando-os em crescimento. No amor, sinceridade fortalece vínculos. Na carreira, planejamento estratégico é aliado.

Sagitário

Curiosidade e abertura para novas experiências marcam o dia. O Anjo da Guarda incentiva sagitarianos a explorar oportunidades e buscar aprendizado. No amor, leveza fortalece a relação. No trabalho, inovação será bem-vinda.

Capricórnio

O Anjo da Guarda pede foco em metas de longo prazo. A disciplina típica do signo será recompensada se vier acompanhada de flexibilidade diante de imprevistos. No amor, demonstrar afeto com gestos simples fortalecerá a relação. Na carreira, persistência e organização trazem resultados sólidos.

Aquário

A mensagem é abrir espaço para ideias inovadoras e conexões sociais. O Anjo da Guarda orienta a usar a criatividade para resolver questões no trabalho. No amor, a comunicação franca e empática fortalece laços. É um bom dia para exercitar a generosidade e ouvir o próximo.

Peixes